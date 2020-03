"No se puede correr por la playa, no se puede permanecer en la playa". La Policía local de Cádiz está patrullando por el paseo marítimo de Cádiz para concienciar a los ciudadanos de que no pueden estar en la calle salvo para acudir a los lugares necesarios.

Tal y como se decretó este sábado en el Estado de Alarma, la circulación por la calle queda limitada y la policía gaditana está intentando despejar a los que aún siguen queriendo hacer vida normal sin hacer caso a las recomendaciones y ya a la normativa, que puede traer multas económicas.

"Piense en su madre", dice un agente a los que hacían deporte por la playa Victoria esta mañana a lo que piden que vuelvan a sus domicilios como se puede ver en los distintos vídeos que ya están circulando por whatsapp y redes sociales. "No está de vacaciones, estamos en Estado de Alama", apuntan.

La medida se ha puesto en marcha este domingo.