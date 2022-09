La Escuela Oficial de Idiomas de Cádiz publica su relación de plazas vacantes

La Escuela Oficial de Idiomas de Cádiz, dependiente de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, ha hecho pública la relación de vacantes para la matriculación extraordinaria del 30 de septiembre. Todos aquellos que tengan inquietud por estudiar inglés, alemán, francés o italiano, tienen la oportunidad de acudir al centro situado en el barrio de La Laguna, concretamente en la calle Pintor Sorolla, y conseguir su plaza.

En inglés hay sitio para matricularse en los niveles A1, A2, B1, B2.1, B2.2, C1.1; C1.2 y C2; en alemán hay plazas en A1, A2, B1, B2.1, B2.2; C1.1 y C1.2; en francés las matrículas abiertas son para los niveles A1, A2, B1, B2.1; B2.2; C1.1 y C1.2; en cuanto a italiano, la oferta es menor pero quedan clases en A1; A2, B1; B2.1 y B2.2.

Las vacantes se asignarán por orden de llegada y la apertura de puerta de la Escuela será a las 9.00 horas, aunque el acto de oferta de plazas vacantes comienza a las 10.00. Los requisitos para la matriculación son los siguientes:

• Los requisitos académicos y de edad son los únicos que se aplicarán en el acto del día 30 (ningún otrocriterio de admisión es aplicable en esta convocatoria abierta al público).• Se puede acceder a 2º de Nivel Básico (A2) en el idioma que se estudió como primera lengua extranjeraen 1º de Bachillerato (no es necesario tener todas las asignaturas de 1º de Bachillerato aprobadas, sóloese primer idioma). En caso de ser anterior a la LOGSE, se deberá tener aprobada la asignatura deinglés como primera lengua en 3º BUP. Se debe aportar documentación acreditativa de ello.• Se puede acceder a Nivel Intermedio-B1 en el idioma que se estudió como primera lengua extranjera en2º de Bachillerato (COU si es anterior a la LOGSE). Se deberá estar en posesión del Título de Bachillerato(COU si es anterior a la LOGSE). Se debe aportar documentación acreditativa de ello.• Se puede acceder a otros niveles distintos de 1º de Nivel Básico (A1) aportando original y fotocopia dealguno de los certificados de otras instituciones (Goethe Institut, DELF, Cambridge University, etc.)relacionados en el Anexo III que puede verse en esta web en la sección 'Secretaría/Admisión/Accesocon certificados de otros organismos', en un documento pdf. Se debe aportar documentaciónacreditativa de ello.• Las personas que consigan una plaza tienen que formalizar su matrícula los días 3, 4 o 5 de octubre(mirar horario de Secretaría). De no matricularse, perderán el derecho a esa plaza.• Antiguos alumnos de otra EOI de otra comunidad autónoma (o de otra EOI de Andalucía con anterioridadal año 2009): deberán aportar certificación académica de los estudios realizados en aquella EOI enel momento de coger la plaza.• Sólo se dará una plaza por persona. Las personas interesadas en conseguir dos idiomas deberánponerse de nuevo en la cola.• Puesto que estas plazas están localizadas en unidades concretas, una vez matriculados los nuevosalumnos no podrán solicitar cambio de grupo. Es importante tener esto en cuenta y matricularsesólo si realmente se va a poder asistir a clase en el grupo en el que se matricula cada persona.• La incorporación a las clases sólo podrá hacerse una vez formalizada la matrícula en la secretaría dentrodel plazo establecido.• Es necesario acudir al acto con el DNI o fotocopia. Aquellas personas que no puedan personarseen la EOI para acceder a una plaza, podrán darle una autorización a otra persona para que actúen en sunombre (aportando fotocopia del DNI de ambas e indicando el idioma y nivel al que opta, así comocualquiera de los documentos pertinentes mencionados arriba).• Finalmente, recordamos que toda la documentación para efectuar la matrícula (incluidos el impreso dematrícula y el enlace al Modelo 046 para el pago de tasas académicas), se encuentran en la página webde la EOI: apartado 'Matrícula Oficial 2022/23'.