La Escuela Oficial de Idiomas en Cádiz incorpora el nivel básico de chino para el curso 23-24

La Escuela Oficial de Idiomas (EOI) en Cádiz amplía su oferta educativa ofreciendo el nivel básico (A1) de chino en la modalidad presencial para el curso 23-24, una oferta única en la provincia que responde, de esta manera, "a una importante demanda" en toda la provincia y en especial en la zona de la Bahía de Cádiz y Jerez.

La concesión de inglés nivel avanzado C2 en la modalidad semipresencial es otra de las novedades de la oferta educativa de la EOI de Cádiz, que permitirá que el alumnado de otras escuelas de la provincia puedan matricularse en este nivel que, hasta la fecha, sólo se impartía en la EOI de la capital.

La delegada territorial de Desarrollo Educativo y FP y Universidad, Investigación e Innovación en la provincia de Cádiz, Isabel Paredes, junto a la jefa del Servicio de Planificación Educativa, Silvia Luque, la jefa del Servicio de Ordenación Educativa, María Luisa Bermejo, la coordinadora provincial de Educación Permanente, María Luz Simón, y el inspector de referencia, Alberto Devesa, han mantenido una reunión con el director de la Escuela Oficial de Idiomas, Antonio Romero, para comentar la nueva oferta educativa en Cádiz, atender sus demandas y realizar las aclaraciones pertinentes al respecto.

Sobre la demanda del director de la EOI de mantener las enseñanzas de nivel básico de Alemán y Francés en la modalidad semipresencial, Paredes ha matizado que "no es una supresión per se", si no que, "debido al escaso número de matriculaciones", se ha modificado la oferta educativa y se ofrecen respuestas formativas "más demandadas" como el caso del A1 de chino y del C2 de inglés. A ese respecto, ha apuntado que en el idioma de alemán han quedado "un 84% de vacantes no cubiertas" y en francés "un 81%".

No obstante, las jefas de Servicio presentes en la reunión han manifestado que si la EOI de Cádiz, "en cursos venideros, recibe una gran demanda de alemán y francés en semipresencialidad, se volverán a estudiar nuevas ofertas, ya que la Dirección General mantiene el mismo criterio para todas las EOI de Andalucía".

Antonio Romero, director de la EOI, ha trasladado que "existe un cambio de mentalidad en el profesorado del claustro, que empieza a contemplar la semipresencialidad en francés y alemán como una opción a pesar de la baja demanda".

Paredes se ha comprometido a realizar una visita a las instalaciones de la EOI, cuya oferta educativa para el curso 23-24, aparte de las novedades mencionadas, incluye los idiomas de alemán (desde el A1 en Nivel Básico hasta el segundo curso de Nivel Avanzado en la modalidad presencial y Nivel Intermedio B1 en la modalidad semipresencial), e italiano (desde el A1 el B2 en la modalidad presencial).

También cuenta con francés (desde el nivel A1 hasta el C1 en la modalidad presencial) e inglés (desde el A1 hasta el C2 en la modalidad presencial, y desde el A1 hasta el C1 en semipresencial).