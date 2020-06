Escenario postcovid: “Una oportunidad única para construir una escuela mejor”

No hay mal que por bien no venga. La Coordinadora de la Escuela Pública de Cádiz quiere aplicar el conocido refrán al nuevo escenario que se planteará en septiembre con el regreso a las aulas. “Una oportunidad única para construir una escuela mejor”, destaca. Para ello ha elaborado un decálogo con ideas y sugerencias con el objetivo de afrontar el curso postcovid “con garantías de salud, equidad e inclusión para nuestros hijos e hijas, alumnos y alumnas y para todo el personal que trabaja en los centros educativos”.

Según la Coordinadora –integrada por familias, profesorado, equipos directivos y Personal de Administración y Servicios– la reclamación es clara: medidas más ambiciosas que el regreso a las “clases con total normalidad y medidas de seguridad en zonas comunes”, líneas en las que trabaja actualmente la Consejería. “No nos conformamos con que se coloquen flechitas y pasitos en el suelo para indicar direcciones o hacer compartimentos en el patio. Por eso exigimos que se aumente la financiación de la Escuela Pública con la finalidad de responder a las necesidades y retos de la escuela postcovid”, incide.

El decálogo responde a las recomendaciones de la OMS para la reapertura de los centros educativos (Considerations for school-related public health measures in the context of Covid-19) y la propia experiencia educativa y gestión de recursos públicos. “Este decálogo no debería ser tenido en cuenta solo en esta excepcional situación, sino que debe ser considerado de forma general para trabajar por una escuela pública inclusiva, igualitaria y de calidad en cualquier circunstancia”, precisan desde la Coordinadora.

La Coordinadora pide bajar la ratio y contratar más profesores y monitores

Aunque topa con la oposición de la Consejería de Educación, la Coordinadora estima conveniente la reducción de la ratio a 15 alumnos por clase. “Consideramos este punto esencial para una vuelta segura a las aulas. De esta forma se conseguirá una mejor calidad en la enseñanza, una atención más individualizada y un control más efectivo de las medidas de seguridad e higiene que se deben tomar en esta situación incierta postcovid”. El consejero Javier Imbroda ha afirmado que esto “es imposible”, ya que se necesitaría el doble de profesorado y que faltan espacios en los centros. “Algo irónico cuando en nuestra ciudad acaban de cerrar el colegio público la Institución Provincial Gaditana”, recuerda la Coordinadora.

¿Cómo hacerlo? “En la actualidad, en Educación Infantil la ratio máxima es de 25 alumnos y alumnas por clase. En una gran mayoría de centros ya se cumple la ratio a 15. En algunos casos específicos donde se sobrepasa se debe contratar a profesorado y nunca sería el doble. Se necesitaría contratar a monitores y monitoras para poder atender con garantías al alumnado en determinadas situaciones como el aseo o el control de esfínteres”. De la misma manera pide contratar a orientadores, psicólogos, personal sanitario o educadores sociales.

Propone desarrollar algunas clases en espacios exteriores y turnos para el recreo

“Las clases se moverán en bloque intentando evitar el contacto con el resto de clases. El grupo clase debe pasar el mayor tiempo posible en el mismo espacio. Se mueve el profesorado, no el alumnado. De esta manera se evitará poner en cuarentena a todo el centro en caso de un brote o sospecha”, expone. Asimismo “se diseñarán itinerarios seguros y se fomentará la movilidad sostenible como desplazarse a la escuela andando o en bicicleta. Con esta medida se evitan atascos, no se contamina y permite mantener la distancia interpersonal”. Las familias seguirán participando activamente en la vida del centro y en la toma de decisiones. “El escenario postcovid no puede ser tomado como excusa para limitar y cercenar la participación de las familias en los centros educativos, más necesaria si cabe que nunca”, resalta la Coordinadora.

Otra de las propuestas es que algunas clases se desarrollen en espacios exteriores, usándose el patio y espacios públicos para alternar clases en el aula con clases en el exterior u otras instalaciones. Respecto a la organización del centro en cuestión de salud e higiene, “las entradas y salidas serán escalonadas y habrá turnos para el recreo y comedores para evitar aglomeraciones. Igualmente “se tomará la temperatura y se desinfectará las manos a todo el alumnado y el profesorado antes de la entrada a clase a primera hora. Habrá dispensadores de higienizante de manos en diferentes puntos del centro”.

Plantea la Coordinadora “trabajar por recuperar la confianza en la escuela, en el entorno educativo tras estos meses de confinamiento, marcados inicialmente por la improvisación, el desconcierto y la saturación (de tareas, de plataformas tecnológicas...). Por último solicita formación de alumnado, profesorado, AMPA e inspección ante la “nueva normalidad” con acciones concretas junto al personal sanitario.