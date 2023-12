Empleo y Vivienda, la vacuna de Cádiz contra la sangría de población

Perder más de un millar de habitantes al año es una tendencia preocupante, que ha llegado a un punto que debiera activar las alarmas en la ciudad. Y en el Ayuntamiento son muy conscientes de ese problema; como lo son -los tres partidos políticos que forman el arco plenario- de que en este asunto no se deben buscar culpables o responsables, porque no los hay pues se trata de un escenario “que no es de ahora, ni de los 6 meses que lleva el gobierno actual, ni de 8 años que estuvo el anterior, ni de los últimos 20”, como apunta el portavoz del PSOE, Óscar Torres. “Llevamos 30 años con pérdida de población”, señala el líder de Adelante, David de la Cruz.

Por tanto, el punto de partida a la hora de plantarse ante el demoledor último dato que vuelve a reflejar el INE respecto a la población gaditana es el de la preocupación sin tintes políticos, sin buscar sacar rédito frente al adversario, sin hacer de este problema “un arma arrojadiza desde el terreno político”, como señala Óscar Torres.

De hecho, los tres partidos con responsabilidad en el Ayuntamiento (PP, PSOE y Adelante) coinciden también a la hora de fijar las posibles soluciones por las que pasa esta alarma ante la despoblación. Solo hay dos: Empleo y Vivienda.

“Yo siempre uso la palabra oportunidad para hablar de esto. Y me explico: lo que está pasando tiene que ver con el empleo y la vivienda; y por tanto lo que hay que hacer es generar oportunidades de vivienda y de empleo. Generar oportunidades desde lo privado, como ocurrió el viernes donde la Junta de Gobierno Local aprobó licencias para construir un total de 75 viviendas privadas en distintos puntos de la ciudad o como va a ocurrir en Navalips con el 50%; y desde lo público, a través sobre todo de la Junta de Andalucía y de nosotros mismos. Ese es el camino que tenemos que recorrer”, explica el alcalde de la ciudad, Bruno García.

Y en paralelo a la vivienda, apuesta García por “generar empleo y reforzar el que hay”, para el que señala en el horizonte varios focos “fundamentales”: el desarrollo del polígono exterior de la Zona Franca, la integración Muelle-Ciudad, y los grandes equipamientos e infraestructuras pendientes, “que generarán oportunidades y empleo”. “Hay proyectos sobre los que se está trabajando que nos lleva a pensar en un impulso importante que frenará la despoblación”, concluye el alcalde sobre esos posibles nichos de generación de trabajo.

Todo ello con un objetivo claro, en el que también coincide Óscar Torres: “frenar el ritmo de la despoblación”. Es decir, el escenario actual no se va a revertir de un año a otro, ni mucho menos. Por lo que el objetivo que se debe marcar la ciudad es “frenar este ritmo tan alto de despoblación, que no se consigue en un año ni en dos”, insiste García.

“El remedio no es fácil”, apunta en el mismo sentido que el resto de portavoces David de la Cruz, que en su caso introduce leves variables o ingredientes extra a esos grandes retos de la vivienda y el empleo. Respecto a esto último, el representante de Adelante aboga por “modificar la estrategia para lograr un tejido industrial potente en la Bahía de Cádiz para que todos los huevos no se pongan en la cesta del turismo, que es un sector que propicia muchos empleos pero también marcados por una gran precariedad en general”. “Si hay industria y empleos con mayor valor añadido, como ocurriría con la reindustrialización de la Bahía, habrá mayor capacidad de gaditanos y gaditanas para poder quedarse a vivir en su ciudad”, añade.

Y en materia de vivienda, introduce una reseña en la que coincide también el PSOE: frenar la turistificación de la vivienda, poner límites a tanta conversión de pisos habituales en alquileres diarios para el turismo. “Si no se hace esto, lo que ocurre es que la vivienda se convierte en un bien para especular y la mayor parte de los pisos que se venden en la ciudad los compra gente adinerada de fuera para segunda vivienda o para especular convirtiendo lo que podría ser una vivienda en pisos turísticos”, señala De la Cruz; que reclama que “toda la vivienda que haga el Ayuntamiento sea pública y en alquiler social”, así como que se regule por parte del Gobierno central los precios de venta y alquiler “para que no siga disparada la especulación en torno a la vivienda en ciudades como la nuestra”. “¿Por qué sí crecen en población otras localidades de la Bahía y no Cádiz? Pues por la brutal especulación que se está dando en Cádiz en torno a la vivienda que la está poniendo a un precio imposible para las gaditanas y los gaditanos que quieren vivir en su ciudad. Y ante eso hay que actuar”, sigue explicando.

Y a todo ello suma David de la Cruz otra variable que, a su juicio, frenaría la despoblación: convertir Cádiz en una ciudad “en la que las familias puedan vivir con comodidad, con políticas de conciliación y cuidados, una ciudad más amable desde las peatonalizaciones, con más zonas verdes y de esparcimiento para convertirla en una ciudad más accesible, más inclusiva y mejor para vivir”.