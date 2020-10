A Plomo es un restaurante cuya filosofía tras el confinamiento ha sido la de empezar desde cero. Carlos Martínez, su propietario, tenía claro que había que buscar nuevas fórmulas.

“Hemos elaborado una carta más dinámica, menús del día más económicos y comida para que recojan los clientes en el restaurante, aunque dentro de poco se servirán también a domicilio. Cerramos nuestro local el 14 de marzo y volvimos a abrir el 1 de junio. Toda la plantilla se acogió a un ERTE gracias a las medidas del Gobierno. La vuelta al trabajo no ha ido mal, aunque hemos perdido entre un 30% y un 35% de ventas con respecto al año pasado. Estamos muy agradecidos con nuestros clientes, tanto de la capital como de la provincia, porque se volcaron con nosotros. Lo que siempre he tenido claro es que no iba a tirar la toalla, mientras nos dejen, seguiremos adelante con nuestro restaurante”.