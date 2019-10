Denuncian en un vídeo que el IES Fuerte de Cortadura lleva sin internet desde el pasado mes de junio

Las redes sociales tienen un potencial enorme para hacer llegar cualquier mensaje. Cuando se habla de una queja por algún problema, el mensaje se puede expandir mucho más. Esto lo ha sabido aprovechar un gaditano para denunciar que el alumnado del IES Fuerte de Cortadura lleva sin internet desde el pasado mes de junio, lo que está afectando al buen desarrollo de las clases en este centro educativo.

La denuncia se ha hecho a través de un vídeo subido a Youtube, en donde este gaditano se transforma en madre de un alumno de un instituto de Cádiz, cuyo nombre no puede decir pero deja caer al final de la grabación que es el IES Fuerte de Cortadura. Con mucha ironía, esta supuesta madre da las gracias a los informáticos de la Junta de Andalucía porque los estudiantes de este centro no cuentan con acceso a internet, ya que "lo hacen por el bien de los chiquillos porque en internet nada más que hay cosas malas". "Muchos gachones y muchas gachís muy malos, y los niños tienen que estar protegidos", recalca este hombre.

En su locución, también tira de ironía al aseverar que esto permite regresar a la educación "con pizarra y tiza, como debe ser", en vez "tantas tonterias de Flipped Classroom, Google Docs, Séneca y Youtube", en referencia de las diferentes aplicaciones que actualmente se utilizan en las clases.

Aun así, este gaditano resalta que el instituto "tiene unos profesores muy buenos", pero que en la actualidad "no tienen internet porque no lo quieren arreglar -por la Junta de Andalucía-" debido a que "se quemó el servidor y, por lo visto, la Junta dice que no, que no lo arregla". En el remate, vuelve a aparecer la ironía al decir que la intención de la Administración andaluza es "proteger a los chiquillos".

Este medio ha consultado a la Junta de Andalucía sobre esta denuncia. Fuentes de la Delegación Territorial de Educación han señalado que en el día de ayer se recibió "una comunicación del centro en la que este explicaba su situación" debido a que "el servidor del IES Fuerte de Cortadura no funciona de forma correcta".

Ante esto, estas mismas fuentes aseguran que "hoy la Delegación se ha puesto en contacto con la dirección del centro para conocer los detalles, y posteriormente se ha dado traslado de dicha incidencia a la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), para su resolución con la mayor celeridad posible".