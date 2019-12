Denuncian que el parque navideño de Lisboa "es un fraude"

Capital do Natal iba a convertirse en el "mayor parque temático de la Navidad en Europa". Inaugurado a finales del pasado mes de noviembre en el paseo marítimo de Algés de Oerias, en Lisboa, pretendía emular las grandes atracciones navideñas habituales en las principales capitales del norte de Europa. Se jugaba, en el caso de la Península, con la cercanía y un tiempo más agradable en estas fechas.

Sin embargo, a las pocas horas de ponerse en marcha este parque las redes sociales comenzaron a llenarse de mensajes de alerta de una parte de los primeros usuarios, afirmando que lo que se encontraron en Lisboa nada tenía que ver con lo que en su día le vendió.

La ausencia de determinadas atracciones, la falta de equipamientos o el estado de los animales han sido varios de los motivos de queja de usuarios que han utilizado sus perfiles en redes para difundir fotos en las que supuestamente los renos no disfrutan de las condiciones de habitabilidad más idóneas.

La Unión de Consumidores de Extremadura (UCE), por ejemplo, ya ha recibido más de un centenar de quejas a las pocas horas de su apertura en relación con el parque temático de la Navidad abierto en Lisboa por considerar que ha existido publicidad engañosa, "puesto que la realidad no tiene nada que ver con lo que se anunciaba".

En la provincia de Cádiz también se encuentran varios afectados, en este caso varias parejas que ya tenían todo preparado para acudir al parque temático durante el puente de la Constitución y ahora temen encontrarse con un fraude y el dinero perdido.

Es el caso de Ana Calvillo Marín, con entradas compradas a partir del día 7, el viaje pagado y el hotel también, y tras conocer las noticias negativas sobre el parque ya no sabe qué hacer. Calvillo menciona comentarios de los que ya han acudido: "Hicimos la compra de las entradas del parque navideño capital do natal en Lisboa, nos lo vendieron como el mejor parque navideño de Europa, 70.000 metros de parque, 3 pistas de hielo ,papá Noel, espectáculos, Nieve artificial, atracciones para los niños....y mentira todo, no hay nieve artificial, solo algodón en forma de nieve, el césped artificial no está anclado al suelo , las planchas de corcho están sueltas por el parque, 3 atracciones y en malas condiciones, tanto que los niños se hacen daño, los cables de luz por el suelo por donde todo el mundo va andando y pensando que es un sitio mayor frecuentado por niños, todo lleno de barro y agua, tanto que es incluso peligroso algunas zonas por las que anda".

La conileña puso en marcha una plataforma para conocer otros casos y pronto han traslado sus experiencias y temores desde otros puntos de Andalucía, Cataluña, Asturias o Extremadura, cuya Asociación de Consumidores ya se ha puesta en marcha para canalizar las denuncias.

"A pesar de nuestros intentos, la empresa no ha dado la cara. No sabemos qué hacer. Si vamos y entramos y vemos cómo están no nos devuelven las entradas, pero si no vamos no podemos demostrar nuestra denuncia. Además, las entradas (24 euros al día) la compramos a través de la propia empresa y no hay devolución", se lamenta Ana Calvillo.

Por su parte, la empresa responsable del parque lisboeta no ha tardado en desmentir las noticias publicadas sobre las quejas de los usuarios y ha advertido que la información "ya está siendo analizada por representantes jurídicos para la necesaria evaluación de responsabilidades" y culpa a los blogs y a las agencias españolas de viaje de estar "canalizando información incorrecta sobre el evento, sin haber confirmado o validado esta información con nosotros".

Según un comunicado difundo en redes, "la capital de la navidad aclara que está respondiendo individualmente a todas las quejas y comentarios negativos y a evaluar las formas posibles de resolver las situaciones comunicadas".