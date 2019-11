El Defensor del Paciente pide a la Fiscalía que investigue el retraso de una operación de cáncer en Cádiz

La Asociación el Defensor del Paciente ha pedido este jueves por escrito a la Fiscalía de Cádiz que investigue de oficio el retraso de dos semanas de una operación de cáncer de mama en el Hospital Puerta del Mar por falta de camas y de cirujanos, una situación que fue denunciada por el hermano de una paciente en este periódico. En dicho escrito, la presidenta de la asociación, Carmen Flores, lamenta que "no es el único caso ya denunciado por los propios profesionales".

Según relata flores en su misiva -que está dirigida a la fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Cádiz, Mª Ángeles Ayuso Castillo-, "la falta de personal y medios está creando un 'caos' que afecta seriamente al la salud y la vida de los pacientes, y que tras una importante lista de espera se encuentran también con este tipo de burla, responsabilidad directa de la Junta de Andalucia y obviamente de quienes dirigen el hospital".

La presidenta del Defensor del Paciente afirma que "no toleramos el mal trato, las agresiones, vengan de donde vengan, pero este tipo de situaciones ponen a pacientes en un enconamiento, que no favorece a la buena relación y que no es responsabilidad del personal, pero si sufren el enfado 'lógico' de familiares y pacientes algo que no deseamos".

Por todo ello, Carmen Flores manifiesta su confianza en que la Fiscalía de Cádiz atienda la petición que le están realizando, y recuerda que, ajustándose a lo que establece la ley, esta solicitud la fundamenta "en que el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal nos obliga a los que por su cargo, profesión u oficio tuvieren noticia de algún presunto delito público a denunciarlo inmediatamente al juez o al fiscal".