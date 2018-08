David Navarro anuncia que comprará doce vehículos nuevos para la Policía Local

El concejal de Seguridad Ciudadana y Tráfico, David Navarro, adelanta a este periódico que el Ayuntamiento comprará doce nuevos vehículos para la Policía Local. El anuncio se produce al hilo de la denuncia de la Sección sindical de CSIF en el Ayuntamiento sobre la retirada de tres patrulleros por haberse cumplido el contrato de renting. "Se ha iniciado un expediente de contratación para la adquisición de ocho patrulleros, tres furgonetas y un vehículo para atestados. Se trata de la mayor apuesta en adquisición de patrulleros que ha tenido la Policía Local de Cádiz en su historia", aseguró.

Sobre la denuncia de CSIF dijo lamentar que "no haya tenido siquiera la deferencia de preguntar a los mandos policiales, un ejemplo más de irresponsabilidad de sus dirigentes de CSIF, que no miran por los intereses de los trabajadores y subyace una inclinación más política que sindical. Otros sindicatos sí han preguntado y desde la Jefatura se le han explicado todos los detalles sobre una situación administrativa que no ha perjudicado el servicio policial", declaró.

"En estos momentos, esos tres patrulleros no son imprescindibles, con lo que se ha aprovechado para hacer un cambio en la figura del renting y seguir usando los mismos mientras se avanza en el proceso de adquisición de ocho nuevos vehículos. Así, los tres patrulleros, que estaban parados desde el lunes hasta que se solventara la situación administrativa, estarán de nuevo disponibles entre hoy y mañana [por el jueves y el viernes]", añadió.

"No ha habido ningún tipo de incidencia desde el lunes en cuanto a lo que a falta de coches se refiere; coincidiendo con que se está cubriendo la playa con vehículos propios del servicio de playas y con que hay menos personal, por las vacaciones", remató.