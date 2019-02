David Navarro: “Están ciegos en la persecución judicial contra este equipo de gobierno”

El concejal del Ayuntamiento y presidente de Cádiz 2012, David Navarro, ha denunciado la “persecución judicial” que la oposición mantiene contra el equipo de gobierno. “Están en una cacería y quieren cobrarse una pieza como sea”, ha afirmado este mediodía el edil de Podemos, que ha comparecido en rueda de prensa tras conocerse por este periódico que el Juzgado ha abierto diligencias previas por una denuncia de Ciudadanos por malversación y prevaricación de Navarro al frente de Cádiz 2012.

Hasta once piezas judiciales contra el equipo de gobierno contabiliza Navarro, “todas archivadas salvo la de Loreto, en tercera instancia”, dijo. “Esto no es una persecución política, sino personal; y afecta ya a nuestra vida personal, laboral y familiar”, ha trasladado el edil de Podemos, que ha insistido en el “odio” de la oposición “por ser alcalde uno de familia humilde de La Viña y no la élite de la ciudad”.

Respecto a la denuncia en sí, la ha calificado de “temeraria y ruín”. “Me denuncian por algo aprobado por el consejo de administración; nunca se ha cedido el espacio por una decisión unilateral mía, la cesión está aprobada por el consejo de administración”, ha asegurado Navarro. En este sentido, ha profundizado en el criterio que rige el cobro o la exención del alquiler de espacios de la Casa de Iberoamérica: “si viene una asociación de vecinos, un colectivo como Derechos Humanos o como Agamama, lógicamente no se les cobra; pero si viene una Fundación Cruzcampo, se le cobra”. “Pero insisto, no es una decisión unilateral del presidente, sino acordada por unanimidad por el consejo de administración”, ha insistido Navarro.

Ante lo que considera una “cacería judicial”, Navarro ha instado a la oposición a que “recapacite”. “La ciudadanía está más que harta, más que nosotros incluso que somos los que recibimos las denuncias, de que la oposición judicialice la vida política. Espero que dejen de buscar el perjuicio de Cádiz a costa de desgastar incluso a nivel personal y familiar. No se viene a pelear en los juzgados, sino en los plenos para avance de la ciudad”, concluyó el concejal.

Críticas al PSOE

Al hilo de esta denuncia por prevaricación y malversación al frente de Cádiz 2012, David Navarro ha culpado al Partido Socialista, asegurando que actúa en connivencia con Ciudadanos. “El PSOE dirige a Ciudadanos con un mando a distancia, lo ha utilizado en la Fundación Municipal de la Mujer y en Onda Cádiz. Fran González está más cómodo en la derecha que con la izquierda de esta ciudad”, ha afirmado el edil, preguntándose por qué los socialistas “no propusieron ningún candidato para la fundación o para Onda Cádiz”.

Además, criticó a los concejales socialistas por “agachar la cabeza” durante los años de gobierno del PP “pese a los insultos a los portavoces del PSOE”.