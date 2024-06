Daniel García y Pablo Martín Caminero, broche de oro para el ciclo de Música de Cámara de Qultura

El XXIV ciclo de Música de Cámara de la Asociación Qultura, un evento ya consagrado de la oferta cultural anual de Cádiz, llega este 2 de junio a su fin con un recital a la altura de la calidad que ha venido demostrando esta cita durante todo 2024. Así, dos grandes instrumentistas de formación académica, pero sobradamente conocidos en el mundo del jazz, como son Daniel García y Pablo Martín Caminero serán los protagonistas de la última cita del programa.

Así, en el Teatro del Títere La Tía Norica, los músicos ofrecerán su versión de obras clásicas del gran repertorio donde se combina el respeto escrupuloso del canon clásico con la exhibición de técnica en el alarde creativo a partir de las versiones originales. Un espectáculo, titulado Recital 2.0, que ya circula en las mejores salas del país.

Daniel García y Pablo Martín Caminero son fundamentalmente conocidos por las facetas musicales que desarrollan en sus discos, la composición y la improvisación en un género al que podemos llamar Jazz Flamenco. Pero los orígenes de su formación musical se encuentran en la música clásica y nunca han dejado de beber de esa fuente inagotable de inspiración que, junto con otras, han acabado convirtiéndoles en dos de los músicos más creativos e inquietos de la península.

A partir de este bagaje musical compartido, tan específico y poco común, este proyecto a dúo busca el equilibrio entre la interpretación de obras de grandes compositores de la historia y la improvisación de nuevas melodías que surgen sobre los paisajes armónicos que trazaron estos geniales maestros. Para ello destilan cuidadosamente un repertorio de entre sus composiciones favoritas, algunas de ellas no necesariamente “clásicas”, para recrearse e improvisar sobre ellas de una forma muy especial, no como lo haría un músico clásico, no como lo haría uno de jazz, sino uniendo lo mejor de estos dos mundos que, junto con el bagaje acumulado a lo largo de los años, hacen de este dúo uno de los más originales e inspirados del panorama musical español.

Así, Pablo Martín Caminero y Daniel García ofrecen una visión original, renovadora y a la vez respetuosa, de un repertorio de piezas que han pasado a la historia como obras maestras de la música universal y acercando lo mejor de la música improvisada (la interacción, la espontaneidad, el factor sorpresa, la capacidad de crear en el momento…) a la exigencia clásica (el cuidado en el sonido, la atención a los pequeños detalles, el fraseo, las dinámicas…), en un dúo que lleva el concepto de recital un paso más allá.

Obras de Alexander Borodin, Johannes Brahms, John Williams, Maurice Ravel, Federico Mompou, Pat Metheny, Giacomo Puccini, Gabriel Fauré, Piotr Ilich Chaikovski, Johann Sebastian Bach…, adquieren un nuevo significado bajo la visión de dos músicos en estado de gracia que difuminan las fronteras entre la música clásica y el jazz.

Las entradas, que se pueden adquirir online en tickentradas.com y en venta física en el propio teatro una hora antes del inicio del concierto, tienen un precio de 15 euros (anfiteatro) y 22 euros (butaca).