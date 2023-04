Cuarenta familias de la Barriada de la Paz de Cádiz no pueden usar ascensores instalados desde octubre

Cuarenta familias de la Barriada de La Paz, en la zona de Los Corrales, no pueden utilizar los nuevos ascensores que se han instalado en sus comunidades, dentro del plan de mejora de la accesibilidad en el que encuentra inmerso este barrio.

Aunque la obra civil concluyó en octubre pasado, aún no se ha podido solicitar la autorización de uso a la Consejería de Industria, como es preceptivo, ya que el cableado de las empresas de telecomunicaciones (pegadas a la fachada del edificio) no se ha retirado por lo que, con el ascensor ya instalado, éste atraviesa la propia cabina.De esta forma los ascensores no pueden entrar en funcionamiento, pues el cableado debe ir, lógicamente, por el exterior del edificio, bordeando en este caso la nueva estructutura que se ha construido para instalar el hueco del ascensor.

La asociación de vecinos de Los Corrales viene reclamando desde hace unos meses a las empresas de telecomunicaciones que ejecuten estos trabajos. Hasta ahora sólo han actuado Vodafone y Movistar. Sin embargo, la entidad vecinal denuncia que “no hemos recibido respuesta alguna desde Orange, Jazztel y Masmóvil”, afirman a este diario Ángel Ocaña y José Luis Pérez, dirigentes de Los Corrales. Las fincas afectadas se ubican en los números 1,3,6 y 7 de Santo Domingo de la Calzada.

“El cableado está grapeado a la fachada exterior (como se puede ver en la fotografía que acompaña a esta información). Desde que se proyectaron las obras, hace un año, se trasladó a estas compañías la necesidad de modificar el cableado, sin tener respuesta de tres de ellas en todo este tiempo”, denuncian los vecinos. Las obras también obligaron a desviar conducciones de los servicios de agua, electricidad y gas (estos últimos, reconocen, muy complicados de ejecutar).

Los vecinos también han trasladado sus quejas al Ayuntamiento, buscando su ayuda. En este sentido, Martín Vila, que ya se ha reunido con los vecinos en varias ocasiones, indicó a este diario que antes del inicio de las obras se trasladó a la constructora, Mairandu, y a OTIS, la instaladora del ascensor, la necesidad de advertir a las firmas de telecomunicaciones de la ejecución de estos cambios “para que no lo dejasen todo para el final”.En el caso de la constructora, el parón provocado por las tres firmas impide que cobren la segunda parte de este proyecto.

Vila lamenta el silencio de estas compañías “a pesar de los burofax que se les ha mandando”, mientras que los vecinos denuncian que “los residentes veían con gran ilusión el proyecto de contar con un ascensor, sobre todo porque hay muchos con edades muy avanzadas que tenían, y siguen teniendo, dificultades para salir a la calle. Algunos nos habían dicho que habían visto el arcoiris con este nuevo servicio”.

Los representantes vecinales, que recuerdan que “estas empresas se están beneficiando de estos edificios, pues sus equipos pasan por sus fachadas sin coste para ellos”, no descartan la posibilidad de acudir ante el Defensor del Pueblo si se mantiene el mutismo y los ascensores siguen sin poder entrar en servicio. Igualmente también están estudiando trasladar una denuncia a la Consejería de Industria.En esta zona de La Paz se han instalado, sin problemas salvo los costes de modificar el trazado de los servicios de gas, 18 ascensores en otras tantas comunidades de vecinos.