El grupo municipal Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz ha puesto la voz de alarma por el “oscurantismo” con el que el Equipo de Gobierno de José María González está desarrollando el proceso de presentación de propuestas de la ciudad para optar a los fondos europeos de recuperación por el Covid-19, Next Generation, cuya fecha límite para enviarlas a la Diputación termina mañana, 10 de diciembre. La portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Cádiz, Lucrecia Valverde, ha mostrado su “profunda preocupación” porque a 24 horas de que expire el plazo que tienen los consistorios para remitir sus propuestas a la Diputación para su traslado posterior a la Junta de Andalucía, el Gobierno de Adelante Cádiz “ni ha informado de nada ni ha invitado a la oposición a participar aportando ideas o proyectos” por lo que urge al alcalde, José María González, que se reincorpora tras su permiso de paternidad, a romper con esta dinámica de gobierno “excluyente y opaca que en nada beneficia al conjunto de los gaditanos”.

Valverde ha destacado que ayuntamientos de la provincia como Rota o San Roque han informado a la oposición y a sectores locales sobre el proceso que estaban desarrollando en torno a estos fondos; e incluso otros, como Jerez, han invitado a todos los grupos de la oposición a participar aportando sus propuestas. “Por el contrario, en Cádiz volvemos a toparnos con nula pluralidad y ausencia de información como emblemas de gestión de un Equipo de Gobierno que prometió hace años actuar desde la transparencia y colaboración”, ha señalado Valverde, que ha calificado de “puro teatro” la actitud del Ejecutivo municipal en relación a estos fondos.

Hasta la fecha, lo único que el Ayuntamiento ha anunciado es su apoyo a la propuesta conjunta de Diputación y UCA de captar fondos para Valcárcel a través de los Next Generation y unas escuetas palabras pronunciadas por el concejal de Fomento, Carlos Paradas, tras conocerse los datos del paro de noviembre, en las que dijo que había que “aprovechar la transición energética para crear empleo verde, estable, sostenible y digno el nuevo marco europeo, Next Generation”. Por este motivo, ante el desconocimiento de si el ayuntamiento está trabajando en estos fondos y el temor a perder otras ayudas como sucedió días atrás con una subvención para empleo, el partido naranja propone que se incluya en las propuestas de la ciudad de Cádiz que se enviarán a Diputación la rehabilitación del Castillo de San Sebastián, “uno de los iconos del patrimonio histórico y arquitectónico de la ciudad que se está deteriorando ante la pasividad del Ayuntamiento y el Gobierno de la Nación, que no llegan a un acuerdo para efectuar la cesión, parada inadmisiblemente desde hace años a pesar de los intentos reiterados de Cs ante ambas administraciones para dar una solución”.

En este sentido, Valverde ha apuntado otras ideas que el Equipo de Gobierno puede sumar a los proyectos que tienen que remitir a Diputación como un Plan para la erradicación de la infravivienda, un Plan de Empleo post Covid, la construcción de un polideportivo y un aparcamiento subterráneo en el solar del antiguo pabellón Portillo, un Plan de choque para eliminar los residuos plásticos o la recuperación del Jardín Botánico, en la calle Santa Rosalía, entre otras ideas “que podemos compartir si Adelante Cádiz tiene la deferencia y coherencia de invitarnos a participar”.

La fecha límite para enviar las aportaciones de los municipios es el 10 de diciembre. Según el calendario previsto, la FAMP recopilará todas las iniciativas de las corporaciones locales de la Comunidad Autónoma y las remitirá a la Junta de Andalucía con fecha límite el próximo día 20. La Junta será la administración encargada de enviarlas al Gobierno de la nación para su inclusión en el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que deberá ser trasladado a Bruselas el 31 de diciembre de 2020.