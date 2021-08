Cs cree que "no es el momento de modificar el PGOU" para regular las viviendas turísticas en Cádiz

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz formula una serie de alegaciones previas a la propuesta de modificación puntual del PGOU en lo referente a la regulación de las viviendas turísticas, apartamentos turísticos y hoteles que va a suponer, entre otras cuestiones, la implantación de una moratoria para la concesión de licencias en la ciudad. Así, la portavoz de la formación naranja, Lucrecia Valverde, cree que “quizás ahora no es el momento de abordar esta modificación del PGOU debido a que tanto el mercado turístico como el inmobiliario están experimentando fuertes modificaciones que tenemos que saber si serán o no permanentes”.

La edil tacha la propuesta de “inoportuna y muy maximalista” ya que “no busca el acuerdo entre las partes, sino provocar otra nueva guerra que políticamente les puede resultar muy interesante, pero para la ciudad no lo es, ya que no se han explorado las alternativas, no se fundamenta en documentos e informes sólidos”.

Valverde recuerda que “la modificación del PGOU que propone el equipo de gobierno se basa en un informe que se elaboró con datos de 2017”, por lo que este trabajo “está completamente obsoleto y previo a la crisis provocada por la pandemia”, a lo que ha añadido que “además está siendo interpretado de una forma absoluta sectaria”. Así, para la representante de Cs “la proliferación de las viviendas turísticas y el fenómeno de la turistificación tienen que ser abordados de una forma global” .

Además, la inclusión en esta modificación de la suspensión de las licencias para apartamentos turísticos y hoteles “va a provocar una enorme inseguridad jurídica en los mercados justo ahora que se está elaborando el Plan Estratégico de Turismo”. Ante esto, asegura que “meter en el mismo saco las viviendas turísticas, los apartamentos turísticos y los hoteles es mezclar churras con merinas, ya que tienen un tratamiento completamente distinto y deben ser tratados de forma distinta”.