Cs lleva al Pleno municipal la tercera fase de la ampliación del Museo Provincial

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz defenderá en el próximo Pleno municipal, que se celebrará el viernes 17 de diciembre, una propuesta para impulsar la finalización de la tercera fase de la ampliación del Museo Provincial de Cádiz. Para ello, en la moción se pide el apoyo al resto de grupos políticos para que se actualice el proyecto para culminar la expansión del espacio museístico hacia el edificio de la Escuela de Artes y que se inste al Ministerio de Cultura a que prevea que prevea la inversión necesaria con una partida presupuestaria concreta para poder ejecutar esta intervención. La portavoz de la formación naranja, Lucrecia Valverde, ha recordado que "la ciudad lleva más de 40 años esperando ver terminado este museo, ya que fue en 1980 cuando en la redacción del Plan Director realizada por el arquitecto Javier Feduchy Benlliure ya se recogía esta tercera fase, aunque el proyecto no se presentó hasta el año 2007", a lo que ha añadido "desde Ciudadanos creemos necesario que se prioricen los grandes acuerdos de la ciudad dejando al margen las confrontaciones políticas, ya que hay proyectos que necesitan la cooperación de todas las administraciones y, por tanto, el apoyo de todos los grupos".

Así, y de cara al debate que se producirá el próximo viernes, Valverde ha pedido al resto de formaciones políticas que, "siendo éste un asunto de ciudad, que requerirá años de colaboración entre administraciones, se sustraiga a la confrontación política, por lo que solicito la unión de todos para que, desde el Ayuntamiento de Cádiz, se dé un impulso al proyecto y llegue al resto de instituciones implicadas para que la ampliación del Museo Provincial de Cádiz se reanude en el menor tiempo posible, al igual que debería suceder con otros temas pendientes, como la conservación y restauración de los elementos patrimoniales más relevantes de la ciudad". De hecho, la concejal de Cs ha remarcado que "no es entendible que en una ciudad como Cádiz, que tiene al turismo como una de sus principales actividades económicas y cuenta con un enorme y valioso patrimonio, aún no hayamos conseguido ponernos de acuerdo para que, entre todos, se avance en la conservación de los monumentos de la ciudad, sean de la administración que sean, tal y como se puede corroborar con el estado en el que se encuentran, por ejemplo, las murallas de la ciudad y el castillo de San Sebastián".

Uno de los aspectos que Valverde ha resaltado sobre la ejecución de la tercera fase de la ampliación del Museo Provincial de Cádiz es el perjuicio que se le está ocasionando a la Real Academia Provincial de Bellas Artes. La edil ha asegurado que "este enorme retraso está provocando que esta entidad vea limitada su actividad, ya que, al contar con sus estancias cerradas, no puede ni mostrar sus colecciones de enorme valor artístico ni desarrollar sus actividades culturales en un espacio digno y adecuado, una programación de la que no se puede beneficiar la ciudad". Asimismo, otro asunto de relevancia es su enorme efecto que podría tener en la desestacionalización del turismo, ya que, según Valverde, "se enriquecería la oferta patrimonial, cultural y museística de la ciudad, lo que constituiría un atractivo más para visitar Cádiz, favorecería la revitalización del centro y generaría beneficios al comercio y a la hostelería, pero, muy especialmente, enriquecería la vida cultural de la ciudad".

La concejal de la formación naranja ha denunciado que "el Gobierno central parece haber abandonado este proyecto, a pesar de las constantes promesas para su ejecución". Así, ha reseñado que "esta inversión ha sido aplazada por los sucesivos ejecutivos. De hecho, se anunció que se iba a inaugurar para la celebración del Bicentenario de la Constitución de 1812, pero finalmente se puso como excusa la rehabilitación de la Casa Pinillos para volver a sumar un nuevo retraso que parece no tener fin". Un desinterés y una desidia que, según Valverde, "no se ve por parte del Gobierno central en otros proyectos, como sucede con el Museo Arqueológico de Sevilla, que en los Presupuestos Generales del Estado de 2022 cuenta con una partida de 20 millones de euros". Con todo, ha solicitado a las instituciones que "se pongan de acuerdo sobre la cesión del edificio de la antigua Escuela de Arte, ya que el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía de 2014 no ha servido para solucionar un conflicto estéril, de forma que el edificio se destine a la ampliación del museo, independientemente de una titularidad que es enormemente confusa". Para finalizar, Valverde ha mostrado su preocupación por la situación en la que se encuentra el patrimonio de la ciudad debido "a la ausencia de una acción política decidida en favor de su conservación y potenciación, pese al impulso que desde Ciudadanos hemos querido favorecer, con nuestras plenarias para la recuperación, conservación de las murallas y la creación de una mesa que coordine a las administraciones titulares de las mismas, o con la insistencia en la recuperación del Castillo de San Sebastián, e incluso con la propuesta para la elaboración de un Plan de Patrimonio, que fue rechazada por el equipo de gobierno y posteriormente asumida, por cierto, con el anuncio de su externalización, cuando en el Ayuntamiento existe personal lo suficientemente preparado para redactarlo".