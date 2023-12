Críticas del PSOE de Cádiz al proyecto “continuista” del PP en Emasa

Nada ha cambiado en Emasa, a juicio del PSOE de Cádiz, que ya ha anunciado que votará en contra de los presupuestos de la sociedad municipal de aparcamientos que se votarán este lunes en el consejo de administración convocado al efecto.

Según ha expuesto la concejala socialista Natalia Álvarez, el presupuesto que presentará el PP es “totalmente continuista con el anterior proyecto de Martín Vila”, lamentando “que no apuestan por una movilidad moderna y adaptada al siglo XXI, que transforme la ciudad en términos ecológicamente sostenibles y en la que se combinen tanto los diferentes modos de tránsito público como las soluciones para facilitar el aparcamiento de vehículos de todo tipo”.

De hecho, Álvarez ha criticado la “incoherencia del PP”, que votaba en contra de los presupuestos de Emasa presentados por el anterior alcalde, “pero ahora que están en el gobierno no han sido capaces de introducir cambios sustanciales ni rectificaciones en el nuevo presupuesto, por lo que mantienen el modelo de Martín Vila, antiguo presidente de Emasa”.

“Por nuestra parte no vamos a apoyar la mala gestión de Emasa, no lo hicimos en el pasado ni lo vamos a hacer ahora. La empresa tiene demasiadas necesidades para mejorar sus servicios, y las cuentas que se nos presentan no van en esa línea, sino que están redactadas únicamente con la finalidad de evitar un déficit presupuestario, al igual que hacía Martín Vila”, ha concluido Natalia Álvarez, que reclama para Emasa “muchas mejoras pendientes que van desde la modernización de las instalaciones de los diferentes parkings a la puesta en marcha del alquiler público de bicicletas o la revisión de las necesidades de recursos humanos y materiales para garantizar la mayor eficiencia en la gestión”.