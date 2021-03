Critican el “desplante” del Ayuntamiento de Cádiz a los colegios concertados

Las AMPAs de los centros educativos concertados de la capital gaditana han vuelto a pedir al Ayuntamiento el mismo rasero que adopta con los centros públicos, a los que apoya en la campaña de escolarización para el curso 2021-2022 abierta el 1 de marzo. Lamentan que pidieron hace tres semanas una reunión con la edil de Enseñanza, Ana Fernández, para contar con el mismo apoyo por parte del Consistorio, y que aún no les ha recibido. “Seguimos a la espera de que el Ayuntamiento nos convoque para que podamos establecer la logística de distribución de la oferta de los colegios públicos-concertados de esta ciudad y tener los mismo espacios en los medios audiovisuales que se paga con nuestro dinero también”, señalan desde las AMPAs.

Según las asociaciones de madres y padres de alumnos de los centros concertados “a la vista del silencio administrativo, al no recibir ni acuse de recibo de la petición de reunión, entendemos que no es de recibo mandar la información como institución que me interesa en función de criterios que desconocemos y que nos gustaría saber”, en relación a lo que que consideran un agravio comparativo respecto a los centros públicos.

“Los colegios públicos-concertados, que como bien sabemos son 14 en esta ciudad, y que actualmente tienen en sus aulas a algo más del 60% de los escolares de Cádiz, hemos observado y aplaudido como se ha enviado publicidad de los centros públicos a las familias que deben escolarizar a sus hijos e hijas este año”, indican las AMPAs. “El problema surge cuando esa información no está completa y queda sesgada ya que no se hace una oferta real de lo que tenemos en Cádiz, y más grave aún es cuando viene de ‘nuestro’ Ayuntamiento, ya que olvida 14 centros situados en distintos lugares de nuestra ciudad tan dispares como Puntales, Avenida, La Viña o Santa María, por poner algunos ejemplos”, apostillan.

“Creemos que los ciudadanos de Cádiz deben conocer y tener libertad para elegir el mejor centro para sus hijos e hijas en función de sus necesidades personales, y deben conocer también este desplante hacia nosotros por parte del Ayuntamiento de Cádiz”, destacan. Concluyen las AMPAs recordando que “los colegios públicos-concertados son complementarios y junto a los públicos ofrecen un servicio primordial en la formación de quienes serán la sociedad del futuro, basado en la libertad, igualdad y calidad de la enseñanza”