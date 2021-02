Las AMPAs de la concertada reclaman "los mismos derechos y oportunidades" que la enseñanza pública

La campaña puesta en marcha por el Ayuntamiento de Cádiz para apoyar a la escuela pública y promocionar sus prestaciones de cara al inicio del periodo de escolarización en marzo ha motivado el malestar de las asociaciones de madres y padres de alumnos de los centros concertados de la capital, que recuerdan que esta escolarización “es para todos los centros de esta ciudad, tanto públicos como concertados y por lo tanto, si el Ayuntamiento va a ceder sus espacios televisivos y de redes sociales para ello, debe ser para el conjunto de toda la comunidad educativa de Cádiz y no solo para una parte de ella”. Según estas AMPAs “al ciudadano se le debe dar la oportunidad de conocer las virtudes y excelencias de todos los centros, ya que en Cádiz contamos con muchos y buenos colegios dentro del marco educativo tanto público como concertado”. Dan un toque a la edil de Enseñanza, Ana Fernández, al manifestar que “en todos ellos se da una educación igualitaria y construimos una misma sociedad, siendo su profesorado de gran calidad, por lo que no entendemos los comentarios de la concejala, intentando hacer una diferenciación inexistente”. Al respecto de las cartas que el Consistorio enviará a 1.730 familias explicándoles cuál es su centro público de referencia y su oferta educativa, madres y padres de la concertada, aunque aplauden que los centros públicos puedan utilizar los medios municipales, exigen el mismo derecho “ya que en las cartas que se van a enviar a las familias debe comunicarse a los padres y madres qué centros tienen a su alrededor y no se debe olvidar a los 14 centros concertados de Cádiz”. Recuerdan las AMPAs que ya han mantenido un par de reuniones con la concejalía de Enseñanza “y hemos tendido nuestra mano a trabajar por el bien educativo de Cádiz, ya que la concertada esta presente en toda la ciudad desde Puntales hasta La Viña, y sus colegios son elegidos por los padres y madres, como se demuestra en los baremos de escolarización”.

El malestar de las AMPAs de la concertada les llevará a enviar una carta al Ayuntamiento “exigiendo los mismos derechos y oportunidades” que la educación pública”.