Crece la preocupación entre los sanitarios ante la falta de test rápidos de diagnóstico del coronavirus

Los anunciados test de diagnóstico rápido del coronavirus no llegan y eso está provocando mucha inquietud y preocupación entre los profesionales sanitarios de la provincia, porque consideran que pueden convertirse en los principales focos de propagación de la pandemia en Cádiz.

Personal de todas las categorías, tanto de atención primaria como hospitalaria, lamentan que no les están haciendo las pruebas para detectar la infección del Covid-19 a todos los sanitarios que han estado en contacto con algún positivo. Asimismo, denuncian que a varios les han exigido que sigan trabajando incluso teniendo síntomas compatibles con esta enfermedad, mientras que a otros los han mandado a casa. "No entendemos por qué no se sigue el mismo protocolo para todos los trabajadores", comenta un médico de una UVI móvil.

También se quejan del excesivo tiempo que tardan en darles los resultados de las pruebas a los que sí se la han hecho: "Estamos indignados porque tenemos que estar en casa encerrados, con la prueba hecha desde hace más de una semana, y sin saber los resultados", cuenta un enfermero. Este profesional asegura que lo que más le preocupa es que compañeros que han estado en contacto estrecho con otros que se encuentran en cuarentena sin saber aún el resultado de la prueba, siguen trabajando, y considera que "eso es un peligro" porque pueden estar contagiados y, a su vez, contagiar a otros compañeros y pacientes que tratan. Una opinión que comparte un técnico de ambulancia: "Es ilógico que el personal que tenemos que cuidar a la población seamos quienes la estemos contagiando", sentencia.

Este profesional pone el ejemplo de personas mayores que están sin salir de sus casas, siguiendo a rajatabla el confinamiento y cuidando su salud. "Esas personas pueden necesitar nuestra atención, porque se siguen produciendo accidentes en los hogares, infartos e ictus, y si vamos a atenderlos podemos contagiarlos a ellos. Podemos convertirnos en un foco de transmisión de la enfermedad".

A esto se suma la situación personal de cada uno de estos trabajadores. "Todos tenemos familia e imagínate la inquietud de estar en casa sin saber si estás contagiado", manifiesta un enfermero del Hospital Puerta del Mar en cuya unidad han dado positivo por coronavirus dos compañeros y él lleva una semana esperando los resultados de la prueba. Cuenta que al principio le exigieron que fuera a trabajar, a pesar de haber estado en contacto estrecho con casos positivos. Su médico de cabecera le dio la baja pero le llamaron de su centro de trabajo diciendo que las bajas tenían que autorizarlas ahora la Inspección Médica, por lo que tuvo que incorporarse al trabajo, hasta que él mismo ha empezado a tener síntomas. Mientras tanto, su mujer no puede ir a trabajar hasta que a él no le den el resultado de la prueba.

Por todo ello, los profesionales con los que hemos hablado insisten en la necesidad de que se haga la prueba de detección del coronavirus a todos los sanitarios que han estado en contacto con algún positivo y que les den los resultados con rapidez, porque, además, esta situación está mermando las plantillas de trabajadores. "Si no estamos contagiados, queremos incorporarnos cuanto antes al trabajo porque nuestros compañeros están agotados. Estamos locos por volver a trabajar para poder colaborar", manifiesta un enfermero.

Otro asunto que todos ellos mencionan es el de la ya sabida falta de material de protección. "Los equipos están llegando a cuentagotas. Es triste que estemos con donaciones y que no sea la administración la que los proporcione a todos", lamenta uno de los profesionales.

Ante esta situación, desde el Hospital Puerta del Mar quieren lanzar el mensaje de que, dadas las circunstancias actuales, se están haciendo las cosas lo mejor posible.