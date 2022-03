Covid en Cádiz: Sanidad elimina el confinamiento para los leves o asintomáticos

Cuando Cádiz muestra tan sólo aún una sensible estabilización con sólo 199 casos de contagios de Covid registrados a lo largo del pasado martes, el Ministerio de Sanidad anunciaba este martes el final del confinamiento o de la cuarentena de aquellos pacientes que muestren sintomas leves o que sean asintomáticos, es decir que se hayan hecho una prueba de antígenos y que les haya dado positivo a pesar de que el cuerpo no les muestra síntoma alguno de estar pasando el coronavirus.

La aplicación de este nuevo acercamiento a lo que se vino a denominar "gripalización" del Covid tendrá aplicación a partir de este lunes que viene, de manera que se podrán vivir situaciones que a muchos nos chocarán algo difíciles de asimilar. Algo como la posibilidad de ir sentado en el autobús junto a una persona positiva en Covid o bien que nuestros hijos estén conviviendo ya en la misma clase con compañeros que puedan estar también contagiados.

Esta medida será aún difícil de asimilar al menos al principio dado que hemos pasado de persignarnos al hablar del Covid hace año y medio o dos años porque llegó a ser casi síntoma de ingreso hospitalario o muerte a aprender a convivir con este virus aún sin controlar del todo y sin conocer a ciencia cierta sus posibles consecuencias a medio y largo plazo.

Así, la Comisión de Salud Pública dió luz verde este martes a la nueva estrategia que normalizará la Covid a partir del próximo 28 de marzo, cuando se eliminarán los aislamientos de los casos leves y asintomáticos, las cuarentenas de sus contactos y la realización de pruebas con carácter general.

Los test de diagnóstico se harán sólo a perfiles vulnerables

Así mismo, los directores generales de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y de las comunidades han establecido que, a partir de esa fecha, los test diagnósticos tan solo se harán a personas (mayores de 60, inmunodeprimidos y embarazadas) y ámbitos vulnerables (sanitarios y sociosanitarios), así como a los casos graves, en los que se focalizará a partir de ahora la vigilancia.

El concepto de asintomático puede que esté mucho más claro, pero no así el de paciente con síntomas leves: ¿Es leve tener 38.2 de fiebre? ¿Es leve tener tos o ronquera mientras que el test siga dando dos rayitas? ¿Es un síntoma leve padecer dolores articulares y cansancio?. Así las cosas, si se pone fin al confinamiento o aislamiento se sobreentiende que los médicos no darán bajas a estos pacientes leves o asintomáticos, algo que les obligará a retornar a sus puestos de trabajo, con muy pocas garantías aún de no ser fuente de contagio sin saber si el que se sienta a su lado en el bus puede ser un paciente vulnerable o alguien al que el Covid puede llevarlo al hospital.

De esta manera, según Sanidad, se dejará a criterio del profesional la consideración de leve o de si es merecedor de confinamiento o aislamiento, de manera que se realizará según las necesidades de manejo clínico del mismo.

Eso sí, Sanidad insiste en que a estos leves que pronto podrán pasear con normalidad o compartir pupitre con nuestros hijos se les recomendará hacer uso de medidas preventivas como la utilización de mascarilla en todos los ámbitos y evitar contacto con personas vulnerables.

Aún un aislamiento, pero de cinco días

A falta de que se publique el texto, la estrategia mantiene un aislamiento en residencias de cinco días, que se levantará si el quinto transcurre sin sintomatología, aunque los trabajadores deberán tener además una prueba de antígenos negativa, según señalan a Efe fuentes de este órgano.

Igual que los pacientes hospitalizados, que también tendrán que aislarse cinco días y tener un test negativo.

La Comisión de Salud Pública justifica estos cambios en que los altos niveles de inmunidad -el 2,3 % de los mayores de 12 años han completado la pauta y más del 91 % de los mayores de 60 tienen la dosis de refuerzo- han determinado un cambio en la epidemiología de la Covid que permite una transición hacia una estrategia diferente, focalizada en personas y ámbitos vulnerables y casos graves.

Estrategia que entrará en vigor el próximo lunes siempre y cuando los indicadores de utilización de servicios asistenciales se encuentren en nivel de riesgo bajo, es decir, que las camas ordinarias de los hospitales no estén al más del 5 % de su capacidad con pacientes covid y las ucis no superen el 10 % con estos enfermos.

Con todo, la nueva forma de controlar la pandemia estará vigente mientras no se produzca "un cambio significativo" en la tendencia que apunte a una circulación no controlada a un cambio en la situación epidemiológica que requiera restaurar medidas de vigilancia y control a propuesta de la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta.

Mas cerca de eliminar las mascarillas en interiores

Algunos expertos hablan que podría ser en Semana Santa cuando la mascarilla podría dejar de ser obligatoria tanto en interiores como en exteriores. Esta decisión se apoya a que en España en general se está anotando un descenso de los indicadores más sensibles, a pesar de que en Cádiz, sin ir más lejos, estamos aún pendientes de conocer con exactitud las posibles consecuencias que ha podido tener en nuestra población las concentraciones callejeras con motivo del Carnaval "ilegal" del mes de febrero.

Así, la imagen que podría atisbarse de aquí a la Semana Santa podría ser el de la total "gripalización" del Covid y la total ausencia de respeto o miedo a ese virus que se ha llevado a tantos miles de gaditanos por delante y que aún, aunque en menor medida, está llevando al hospital a muchos de los contagiados.