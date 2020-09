Coser mascarillas en casa como alternativa a comprarlas

Cada vez son más las personas las que se deciden a coser sus propias mascarillas como alternativa a comprarlas. Tan solo hay que tener el material adecuado y utilizar una buena máquina de coser. Como hay tantos modelos en el mercado, vale la pena hacerse con una buena guía de compra de máquinas de coser, como las que encontrarás en el portal maquinasdecoserbaratas.net.

Utilizando una tela homologada se pueden conseguir mascarillas reutilizables con una duración de entre 20-30 lavados. Esto no solo supone un ahorro económico muy interesante frente a la compra de mascarillas, sino que permite reducir nuestro impacto en el medio ambiente frente a las mascarillas de un solo uso.

Algunas consideraciones para coser tus propias mascarillas en casa

Material a usar

Los expertos recomiendan el uso de un Tejido No convencional (TNT) que tenga un espesor comprendido entre 0.3 y 0.5 mm (60-50 g/m²).

Este tipo de material se ha confeccionado con filamentos plásticos para ofrecer el máximo rendimiento a la hora de absorber. Lo podemos encontrar habitualmente en algunos desechables médicos, como pueden ser las gasas que se emplean para cirugías o curas, hasta en pañales de convención.

Entre otras muchas ventajas, una de las más características es su compatibilidad con la piel. Minimiza el riesgo de que nos haga cualquier tipo de herida en el caso de que se use de forma prolongada.

Si no conseguimos este tipo de material, habrá que conseguir uno cuya composición sea, como mínimo, de 50 % de poliéster + 50% de viscosa .

. Otra alternativa es apostar por el Polipropileno hidrófobo spunbond compuesto por dos capas, con 40 g/m² en la parte exterior.

Cosiendo la mascarilla

La estructura de la mascarilla es muy importante. A la hora de usar la máquina de coser, debemos trabajar de tal forma que la mascarilla cuente con una capa doblada. Esta forma es de vital importancia, ya que evita que exista contacto entre la piel y la parte externa de la mascarilla, minimizando los riesgos.

Agregaremos 2 cintas de algún material como algodón elástico para garantizar que quede debidamente sujeta.

Diseño

En cuanto al estilo, puedes innovar tanto como te apetezca. Siempre y cuando se utilice el material adecuado, y la estructura sea la correcta, podremos integrar tantos dibujos, colores o motivos como queramos.

Es de vital importancia asegurarse de que la mascarilla no va a tener ningún tipo de fuga: tendrá que cubrir tanto la nariz, boca y el mentón de tal forma que no quede ninguna hendidura o hueco por el que podría acceder cualquier tipo de patógeno. De lo contrario, por muy elegante que te haya podido quedar la mascarilla, no te servirá para nada.

Recuerda hacerte con una buena máquina de coser del enlace que ya te hemos comentado y podrás crear tu propia mascarilla sin complicarte demasiado la vida, ahorrando y reduciendo la contaminación medioambiental.