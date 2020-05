Coronavirus en Cádiz: 250 niños de Primaria se han desconectado del curso escolar

Un cuarto de millar de alumnos de Primaria de los centros educativos de Cádiz capital se han desconectado ya del curso escolar. Así lo ha anunciado este miércoles la concejal de Enseñanza del Ayuntamiento, Ana Fernández, que ha denunciado el abandono de la Junta de Andalucía en esta cuestión que se viene denunciando desde el inicio del estado de alarma.

250 son los niños y niñas del ciclo de Primaria que el Ayuntamiento tiene en conocimiento de que no están siguiendo las clases estas semanas, a través de medios telemáticos, ante la imposibilidad de acceder a un dispositivo electrónico o a una conexión a internet. Cuestiones que según la concejal gaditana debiera haber solucionado la administración andaluza. "Es muy lamentable la nula gestión de la Junta sobre estos asuntos. No está teniendo altura de miras ni agilidad ante una situación de crisis que no estamos viendo. Hay una gran frustración en las familias y una gran desinformación en el profesorado", ha denunciado Fernández.

Ante esta situación, el Ayuntamiento va a proceder a la compra de 60 tablets para esos alumnos de Primaria, de primer a quinto curso, ya que según la concejal la Junta "dice que va a atender a los niños y niñas de sexto curso". Para ello, se hará una inversión que rondará los 12.000 euros (a razón de 200 euros cada dispositivo) para intentar que una mínima parte de esos 250 niños se reenganchen al curso escolar.

Se trata, según ha explicado Ana Fernández, de los 60 casos "más urgentes" que han llegado al Ayuntamiento, a través de Asuntos Sociales y de los propios centros de enseñanza. En los próximos días, una vez iniciado el procedimiento oportuno, se espera hacer llegar a esos alumnos el nuevo dispositivo.