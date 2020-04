Coronavirus en Cádiz: Loreto se va de feria

La era del confinamiento afila los sentidos. Y mientras que a algunos les da por agobiarse, a los vecinos de Loreto les despierta el optimismo. Que este año no hay Semana Santa, pues paseamos los pasos de juguete de balcón a balcón; que no hay ferias, pues nos montamos una. Y dicho y hecho. En este vídeo que han hecho llegar a Onda Cádiz, los vecinos de varios bloques de Loreto han engalanado sus balcones con farolillos y alguno hasta se ha animado a coger el micrófono y pegarse un cantecito. Hay quien dice que Cádiz no tiene feria, que cantaba Paco Alba. Anda que no. Ni confinados acaban con la alegría de los gaditanos.