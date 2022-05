La Coordinadora de la Escuela Pública cancela unas jornadas de ciencia por falta "de ayuda económica" del Ayuntamiento de Cádiz

La Coordinadora de la Escuela Pública de Cádiz ha decidido cancelar las I Jornadas Expoinnova La Pública Con/Ciencia que tenía previsto celebrar los los días 11 y 12 de mayo en el Baluarte de la Candelaria. Según explica la Coordinadora en un comunicado “la cancelación de esta muestra se debe a que no hemos recibido a día de hoy (5 de mayo) la ayuda económica necesaria que había sido prometida por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento. Tampoco es previsible que podamos recibirla antes del comienzo de las jornadas”.

“No tenemos mesas (que se nos habían garantizado) no tenemos cartelería, no tenemos sonido, ni transporte, ni equipos, ni premios para los concursos, etc, etc”, expresa el colectivo en el escrito. Y añade que “jamás” habrían iniciado este proyecto, con meses de trabajo detrás, “de no haber contado con el compromiso de la concejalía en el mes de febrero, que fue cuando iniciamos el proceso”.

El comunicado resalta que “no podemos entender cómo es posible que, dentro de un ayuntamiento que se ha destacado todo este tiempo por este formidable apoyo que siempre ha prestado a la educación, que siempre ha apostado por fomentar la participación ciudadana, la concejalía de Cultura haya podido mostrar un desprecio así por el esfuerzo y la dedicación de esta ciudadanía tan activa, participativa y comprometida con el bien común. Algo que tampoco es tan fácil de encontrar en la mayoría de las ciudades. Un bien precioso que debería cuidarse y ser potenciado”.

Según la Coordinadora, y en relación al Ayuntamiento gaditano, “nunca habíamos tenido ningún problema, siempre habíamos contado con su apoyo y siempre habían cumplido sus compromisos como nosotros los nuestros. Y por todo esto les estamos muy agradecido/as, del mismo modo que creíamos que se nos agradecía a nosotros el enorme esfuerzo completamente altruista que hemos realizado todos estos años, desde una ciudadanía comprometida con el avance de esta ciudad, que honestamente, hemos considerado que era, de verdad, una ciudad educadora”.

Fuentes de la Coordinadora explicaban también que el Ayuntamiento les sugirió que solicitaran la ayuda mediante una subvención. “Tras haber realizado los trámites pertinentes seguimos sin respuesta a menos de una semana para el evento. Y en estas condiciones no podemos preparar las Jornadas”, explicaban.

Desde el Ayuntamiento de Cádiz se explica que la Coordinadora presentó el proyecto, “de carácter fundamentalmente educativo”, a la Delegación de Educación del Ayuntamiento de Cádiz. En una reunión participó la Delegación de Cultura porque el Baluarte de la Candelaria está adscrito a esta y es el espacio solicitado por la Coordinadora.

“En ese encuentro, Cultura confirma la cesión del Baluarte y pone a disposición los recursos materiales con los que cuenta en el espacio. La Coordinadora expone otras necesidades que tiene para la materialización del proyecto: contratación de sonido, mesas, escenario, vigilancia, etc. Ninguna delegación cuenta con estos recursos y así se les hace saber. La Delegación de Educación confirma que no tiene capacidad presupuestaria ni jurídica para poder realizar esos contratos. Entonces, desde la Fundación Municipal de Cultura, con el único fin de colaborar todo lo posible en la Feria y viendo que desde Educación esta ayuda no pude ser viable, se le propone a la Coordinadora que concurra a las subvenciones de esta Fundación”.

Según el equipo de Gobierno “se explica en varias ocasiones que las subvenciones de la Fundación Municipal de Cultura van destinadas a proyectos de carácter cultural y que las Jornadas de Ciencia es una actividad fundamentalmente educativa, por lo que lo únicamente se podrán asumir, en caso de aprobarse el proyecto dentro de la concurrencia, aquellos gastos que estén relacionados con el espacio en el que se desarrolla: sonido, mesas, escenario, vigilancia, limpieza”. Añaden desde el Consistorio que “se les informa que el presupuesto total que tiene la Fundación de Cultura para estas subvenciones es de 70.000€ y que de media se reciben 40 proyectos anuales, quedándose muchos de estos fuera aun cumpliendo los criterios de valoración y teniendo puntuaciones altas. Por este motivo, se aconseja en varias ocasiones a la Coordinadora que los gastos de la Feria de la Ciencia no superen los 3.000€, ya que de ser mayores, habrá más posibilidades de que queden fuera de la concurrencia (teniendo en cuenta además el carácter educativo que tiene la Feria de la Ciencia frente al resto de proyectos que se presentan a estas subvenciones que sí son de carácter eminentemente cultural). Todas las partes presentes en la reunión se muestran de acuerdo con todo lo anterior”.

Continúan explicando fuentes municipales que “a pesar de todo lo acordado, la Coordinadora presenta el proyecto de la Feria a la Ciencia solicitando una subvención de 9.000€ (incluyendo gastos como merchandising por un importe de 3.700€). Al ver la solicitud, se les comunica que ni la cantidad ni los conceptos casan con lo acordado en la reunión y que esta cantidad no es posible cubrirla ni justificarla desde la Fundación de Cultura".

El Ayuntamiento aclara que “en ningún momento se rechaza el proyecto, solo se informa a la Coordinadora y se le propone que reformule la petición con el fin de encontrar vías de colaboración que se ajusten a lo que se consensuó desde el principio”.

El próximo lunes se celebrará una reunión entre ambas partes con la intención de aclarar la situación. De momento, las Jornadas Expoinnova están canceladas.