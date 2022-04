La escuela pública de Cádiz volverá a reivindicar sus derechos el domingo con una manifestación

La escuela pública volverá a tomar la calle el próximo domingo en una manifestación convocada por Marea Verde que saldrá a las 12.00 desde el Hospital Puerta del Mar para recorrer la avenida principal, continuar por el Campo del Sur y llegar hasta la plaza de la Catedral. Bajo el lema: 'Más aulas con menos niñ@s, más educación y menos privatización', los manifestantes exigirán a la administración “que deje de privatizar con la excusa de la bajada de la natalidad”. Incidiendo en la necesidad de “bajar la ratio y dejar de aumentar líneas en la concertada”, cuestión fundamental para blindar la educación pública.

Una de las organizaciones participantes, Ustea Cádiz, pide el respaldo de la ciudadanía “principalmente porque esta es la educación que nos hemos dado como sociedad y las familias que quieran acceder a otro tipo de educación no puede ser a costa de destruir lo público, lo común”. Según el sindicato “vemos la necesidad de explicar que las personas responsables de esta situación están en la administración pública, que además debe estar al servicio de los ciudadanos y no de corporaciones privadas y religiosas. No puede ser que un estado democrático esté dirigido por una minoría que ni siquiera se presenta a las elecciones”.

Ustea recuerda que en Cádiz capital, “que es el lugar de la provincia donde se está privatizando más salvajemente, este año hemos conseguido que las matriculaciones se hayan mantenido hacia la pública en la misma proporción que el año pasado, y creemos que es una buena noticia. Todo esto a pesar de los grandes privilegios que tiene la escuela privada que sólo ve en aumento la entrada de dinero público en sus arcas, que además exige cuotas ilegales a las familias, que tiene peor pagados a su profesorado y que le exige trabajos que no forman parte de sus funciones”. “Teniendo en cuenta que, además, no jugamos con las mismas herramientas, porque los colegios privados desarrollan una campaña a golpe de talonario y la pública no tiene ningún presupuesto ni personal destinado a publicidad”, sostiene Ustea.

El sindicato añade que “hemos visto cómo la privada mantiene abiertas líneas con menos niños que la pública y esto debe conocerse, ¿cómo es posible que la administración no sepa prever las líneas que son necesarias para la pública y sin embargo garantice líneas a la privada que no se rellenan? Queremos señalar a los responsables de esta estrategia privatizadora, que están actuando con sectarismo y con muchísima falta de consenso”. Ustea concluye que “tenemos que exigir que abran las líneas que son demandadas en los institutos públicos y tenemos que exigir el cierre de líneas de la concertada”.

FACUA Cádiz Consumidores en Acción también se ha sumado a la convocatoria. A juicio de esta organización “sólo la escuela pública garantiza el derecho a una educación universal de calidad, gratuita, inclusiva, equitativa y democrática, haciendo hincapié en el papel fundamente que ésta ha desarrollado en el progreso social desde la reinstauración de la democracia”.

FACUA hace un llamamiento a la ciudadanía para que acuda a la manifestación convocada y para que, igualmente, secunde la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que también ha puesto en marcha la Marea Verde exigiendo la modificación de la actual Ley de Educación de Andalucía para adecuar la ratio máxima de alumnado (el número de alumnado máximo que tiene que estar en un aula) a las necesidades reales del sistema educativo.