El Consejo de Gobierno pedirá hoy en Cádiz al Estado un PERTE para la industria naval

La Junta de Andalucía solicitará al Estado, en su sesión ordinaria que se celebrará hoy en el Ortaorio de San Felipe en Cádiz, un PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) para la industria naval vinculado a los Fondos Europeos Next Generation.

La reunión semanal del ejecutivo autonómico, que se ha adelantado a este día por el viaje que el presidente andaluz, Juanma Moreno, hará a Bruselas la próxima semana.

Tal y como avanzó el pasado viernes el presidente de la Junta, en el orden del día de esta reunión estará el que se acuerde pedir al Gobierno Central un PERTE que “sería un incentivo, en términos económicos y de empleo, para toda la Bahía de Cádiz”.

Cabe recordar que esta será la primera vez que se celebra un Consejo e Gobierno en la capital gaditana, aunque ya en la provincia se hizo uno anteriormente en Sanlúcar.

Esta visita a Cádiz del órgano de gobierno de la administración andaluza ha sido aprovechada por el PSOE para lanzar algunas críticas a Moreno Bonilla.

El secretario general del PSOE de la provincia Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha emplazado a Juanma Moreno los proyectos e iniciativas “de cosecha propia” que tiene pensado traer para la provincia gaditana. Así lo ha reclamado el dirigente socialista en un comunicado después de ver que el presidente andaluz anunciara este pasado viernes en Puerto Real (Cádiz) el impulso al proyecto estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) para la industria naval “como si fuese una gestión del Ejecutivo andaluz”.

Al respecto, Ruiz Boix ha remarcado que “es público y notorio que el Gobierno de España aprobará el Perte en Consejo de Ministros el próximo mes de febrero”, por lo que “no se entiende a qué viene que Moreno Bonilla se agarre a un plan que forma parte de una estrategia consensuada con los agentes económicos y sociales para reforzar y modernizar nuestra industria naval”.

“Nos gustaría saber qué parte de ese plan impulsa la Junta cuando no ha movido hasta ahora un dedo por la industria auxiliar teniendo competencias, cuando se le está pidiendo que traslade el Centro de Fabricación Avanzada a la nave de Airbus en Puerto Real para aunar recursos y trabajar junto al Gobierno en ese proyecto 4.0 y aún no han dado una respuesta y, sobre todo, cuando comprobamos que no ha ejecutado doce de los 50 millones para políticas industriales que disponían en sus presupuestos”, ha señalado Ruiz Boix.

Por su parte, el secretario local José Ramón Ortega le ha pedido que anuncie hoy su apuesta definitiva por proyectos que siguen pendientes o directamente paralizados en la ciudad, en concreto Valcárcel y el nuevo hospital.