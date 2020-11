Concentración en Cádiz por la regulación de las viviendas turísticas

Distintas entidades sociales de Cádiz han convocado una concentración por la regulación de las viviendas turísticas en la ciudad. Será este viernes 6 de noviembre a las 18:00 horas en la plaza de la Reina (barrio de La Viña).

En esta concentración, se leerá un manifiesto en el que estos colectivos denuncian que la proliferación de las viviendas con fines turísticos (VFT) y apartamentos turísticos "sin ninguna norma de regulación y control" está produciendo "efectos perniciosos en amplias capas de la población, especialmente en las familias residentes en el casco histórico de Cádiz".

Entre esos efectos perniciosos, destacan la reducción de la oferta para viviendas de alquiler y, por consiguiente, "el aumento desaforado de los precios", la expulsión de residentes de los barrios del casco histórico reemplazados por visitantes transeúntes y la desnaturalización o pérdida de la idiosincrasia de dichos barrios.

Señalan que para afrontar este problema, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento llevó al Pleno municipal la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y una moratoria en a aprobación de licencias. Pero toda la oposición votó en contra.

Ante esta situación, las entidades sociales hacen un llamamiento a todos los grupos políticos municipales "para que se sienten a hablar y negociar para lograr un consenso y sacar adelante la modificación del PGOU y la moratoria".

Estos colectivos quieren dejar claro que ellos no están en contra del turismo, sino que quieren "un turismo sostenible, de calidad y no solo estacional, pero que sea compatible con el derechos de los gaditanos a la ciudad y a una vivienda digna a precios asequibles". Añaden que la moratoria no es la prohibición de las viviendas turísticas, sino una medida temporal "para poner freno a este movimiento especulativo en tanto no se apruebe la modificación del PGOU y se cuente con una ordenanza que regule las VTF y los apartamentos turísticos".

Asimismo, desmienten las informaciones difundidas respecto a que los ayuntamientos no tienen competencia en la regulación de las viviendas y apartamentos turísticos: "Los ayuntamientos son la única administración que puede aprobar los Planes Generales de las ciudades y pueblos, así como revisarlos o modificarlos para adecuar la planificación de la ciudad a las nuevas necesidades sobrevenidas. Esa planificación incluye la determinación del uso de los suelos de la ciudad (industrial, docente, turístico, residencial, etc.), de su ubicación y cuantificación", concluyen.