Comienza la retirada de los símbolos franquistas en las fachadas de los edificios

El Ayuntamiento ha iniciado ya el proceso de retirada de las placas franquistas que aún permanecen en bloques de vivienda de la ciudad, a pesar de que ya han transcurrido cerca de 50 años desde la muerte del dictador. Esta operación se ejecuta siguiendo las normas dictadas por la Ley de la Memoria Histórica.

El pasado mes de enero, el Ayuntamiento remitió a las comunidades de vecinos en cuyos inmuebles aún se mantienen estas placas, muchas con símbolos de la Falange o de otras instituciones de la dictadura, para que se procediese a su retirada. Para ello era necesario contar con la autorización municipal si se realizaba con medios propios o se cediese al propio Ayuntamiento estos trabajos.

Las placas serán depositadas en el Museo Municipal para facilitar cualquier investigación futura.

Según los datos aportados por la concejalía de la Memoria Histórica, hay 84 placas del régimen franquista en otros tantos inmuebles. De estos, el Ayuntamiento ya ha autorizado la retirada de una treintena. Hay tres fincas donde ya se han eliminado, mientras que la empresa Procasa ha hecho lo mismo con la placa que existe en un edificio de la calle Fernández Ballesteros esquina a Ejército de África. Otro inmueble de Procasa, en la calle Cooperativa, será derribo en breve plazo, quitándose así la placa existente en su fachada.

Queda al menos una treintena de comunidades de vecinos que aún no han respondido al requerimiento del Ayuntamiento. En estos casos se indica que tienen aún que celebrar la reunión de la comunidad de vecinos. Se está a la espera a la respuesta ya que se pretende contratar a una empresa que realice los trabajos de desmontaje de una sola vez, ahorrando de esta forma costes.

Destaca el Ayuntamiento que hay una finca cuyos residentes no quieren que se retire la placa porque alegan que no hay símbolos franquistas en ella, aunque no se ha especificado cuál es este inmueble.

La concejalía de la Memoria Histórica también está trabajando en la recuperación de los restos de los asesinados tras el golpe militar de 1936 y enterrados en San José.