Comercios de Cádiz combaten el calor: "Hemos tenido que sacar la ropa de verano mucho antes"

El refrán popular 'En abril aguas mil' parece muy lejano cuando se pasea por las calles gaditanas, ya en manga corta y, algunos, en chanclas. Comienzan a verse las primeras marcas del sol y las playas, cada vez, albergan más bañistas. A los escaparates de las tiendas llegan, además, las primeras temporadas veraniegas.

Frente a la subida de las temperaturas, los comercios gaditanos "han tenido que sacar la ropa mucho antes", como indica Tantrend, la tienda de ropa situada en la calle Compañía. Para combatir el calor, de sus percheros ya cuelgan pareos, vestidos ligeros y sandalias. "El cliente es lo que te pide", afirma la dependienta.

En la calle Pelota, las trabajadoras de Nice Girl señalan que "no se esperaba este tiempo", pero los turistas "buscan prendas de verano". Por ello, se han visto obligadas a traer la ropa veraniega y rebajar al 60% la de abrigo, para poder darle salida. Mismo método emplea Payma, comercio de zapatos que, aunque asegura que sobró poco, también ha rebajado el calzado de invierno sobrante.

Atleet en la calle Columela admite que las prendas de invierno "se han quedado estancaditas". "Están saliendo igualmente, pero más lento", explica. Al fin y al cabo, aún "refresca por la noche".

Más suerte tuvo el comercio de Manuel Infante, donde afirman que la llegada del calor "no les ha influido" y, además, están incrementando las ventas de las prendas de verano. En la misma línea se encuentran las tiendas de Eutimio en las calles Compañía y Sacramento. "No esperábamos este calor", confiesan, "pero esto es nuestro pan de cada día". A ellos, no les ha cogido el toro: "Nosotros ya preveemos siempre a final de febrero, igual que en septiembre traemos la ropa de invierno."

Eutimio que, según las cuentas, "ha vendido más o menos lo mismo que otros años", prevé que en verano "se venda mucho más, porque se alarga la temporada de verano en comparación con la de invierno". Así, lo que antes eran seis temporadas de invierno y seis de verano, se han convertido en nueve de verano y tres de invierno, según explica el encargado.

Deportes Bernardo fue otro comercio adelantado que trajo los productos de la temporada estival en Semana Santa. Sin embargo, "de Sevilla para arriba refresca: Madrid, Barcelona..." afirma, justificando que las prendas de invierno aún "se venden bien".

La llegada de los cruceros aumenta las ventas

Distinto es el caso de King Vintage, la tienda de calle Rosario. Su ropa "no va por temporada". Aun así, ha sufrido la demanda "más floja de todos los años". No obstante, han aumentado sus ventas recientemente, debido al turismo internacional. "Los barcos se notan mucho. Hoy todo lo que han entrado son guiris", revelan.

Algo similar ocurre en Tantrend, Nice Girl y Atleet, donde afirman que la mayor parte de su clientela son turistas. En Manuel Infante, también "es más turista que local". Aunque, generalmente, "abunda mucha gente, que eso da mucha alegría", agradece el encargado del establecimiento. Payma, por su parte, recibe "mucha gente de Cádiz y mucha gente de fuera" a lo largo del día.

Y es que, como declaran en Eutimio, es un hecho que "el turismo deja dinero, los barcos también". No solo el extranjero. Este año, informa, "ha habido mucho turismo nacional". El próximo septiembre se espera otro incremento de las ventas, dado que el turismo, según el encargado, es "de persona más mayor, que deja más dinero, no es un turismo de niños".