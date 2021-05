Ciudadanos pide que las terrazas de Candelaria vuelvan a su ubicación original

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz ha solicitado que las terrazas de los establecimientos de hostelería de la plaza de Candelaria vuelvan a su lugar original debido a los problemas que están sufriendo los negocios para atender a los clientes en su ubicación actual, ya que las mesas se encuentran en plena calzada. En este sentido, la concejala de la formación naranja Carmen Fidalgo lamentado que es "incomprensible que el equipo de gobierno, y más concretamente su concejal de Urbanismo, Martín Vila, siga poniendo palos en las ruedas a un sector que se ha visto tan afectado durante la pandemia, por lo que se le debería poner facilidades en vez de crear más dificultades de las que ya tienen que soportar”.

Fidalgo señala que “la mala idea que tuvo el señor Martín Vila de trasladar los veladores a las zonas de aparcamiento de Candelaria ya ha provocado que haya negocios que hayan tenido que renunciar a las terrazas de las que disponen por la cantidad de molestias que tienen que sufrir los clientes para disfrutar de ellas”. La edil de Cs ha remarcado que “la aplicación de la nueva ordenanza de terrazas debe ser flexible a las diferentes circunstancias, adaptándose la norma a las características de cada una de las calles y plazas de la ciudad. Sin embargo, nos encontramos con un nuevo caso en el que a Martín Vila le falta cintura para resolver los problemas, demostrando su escaso afán negociador para encontrar soluciones satisfactorias para todas las partes”.

La concejala de la formación naranja resalta que “cuando se pensó en cambiar la ubicación de las terrazas de la plaza de Candelaria, no se tuvieron en cuenta todos los problemas que esta decisión podría ocasionar”. Así, entre las vicisitudes que los negocios están sufriendo, Fidalgo ha reseñado que “desde el principio se veía que el espacio era escaso e incómodo, que iba a haber problemas con los vehículos estacionados si no abandonaban las plazas de aparcamiento en el horario estipulado para el montaje de las terrazas o que se podrían ocasionar problemas de convivencia con los usuarios de los bancos en cuestiones como el consumo de tabaco”, asuntos que, en buena parte, se deben “a la falta de control por parte del Ayuntamiento para permitir que los establecimientos puedan montar las terrazas según los parámetros aprobados, lo que también provoca las quejas de los hosteleros ya que parece que esta vigilancia solo se centra en que los negocios cumplan de forma estricta con lo que marca la ordenanza”. Además, también manifiesta que “no es de recibo que, tras provocarles un problema, se esté tratando con malas formas a los hosteleros que se están quejando de esta situación cuando quien la ha creado ha sido el propio concejal de Urbanismo, por lo que en vez de aplicar el ordeno y mando debería ser más susceptible a mejorar su situación, algo que dudamos que haga viendo los precedentes en los temas que gestiona”.

Por todo ello, la edil de la formación naranja asegurado que “la nueva ordenanza de terrazas se está aplicando con sectarismo, en vez de intentar conjugar con eficacia la reordenación del espacio público con los intereses de los hosteleros para propiciar actividad económica en la ciudad”. Junto a esto, la concejala de Ciudadanos también remarca que “se siguen sumando nuevos problemas para los hosteleros ya que los negocios también tienen que soportar la demora en la concesión de las licencias de terrazas”, por lo que ha reclamado que “se agilicen los procesos burocráticos para incentivar la reactivación económica de la ciudad tras la pandemia”.

Para finalizar, Fidalgo insta a Vila a que “vuelva a convocar la mesa de terrazas ya que no se reúne desde diciembre de 2019, por lo que parece que la está queriendo evitar para no tener que oír los problemas de los hosteleros a los que el Ayuntamiento de Cádiz no es capaz de poner solución”. “Es necesario que entre todos aportemos el sentido común que vemos que no es capaz de aplicar el señor Vila y que en la mesa de terrazas exista una verdadera participación que en la actualidad brilla por su ausencia al no convocarse para no escuchar la voz de los hosteleros”, remata Fidalgo.