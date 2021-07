Ciudadanos critica el oscurantismo en torno al cambio de nombre del estadio de Cádiz

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz ha reprochado al equipo de gobierno que siga tratando con oscurantismo el cambio del nombre del estadio Ramón de Carranza. Según ha explicado la portavoz de la formación naranja, Lucrecia Valverde, el pasado 24 de junio se debatió este asunto en la Junta de Gobierno Local por vía de urgencia en su punto 32, mientras que "casualmente" la última acta que está publicada en el Portal de Transparencia del Consistorio gaditano es del 27 de mayo.

Valverde ha señalado que "esta es una práctica que nos empieza a parecer sospechosa, ya que en numerosas ocasiones en el orden del día de las convocatorias de la Junta de Gobierno Local no aparecen determinados temas conflictivos que luego se tratan por vía de urgencia sin que dicha premura esté justificada como ocurre en este caso", tal y como ha sucedido con la nueva denominación del campo de fútbol que "con los asuntos urgentes y graves que hay en la ciudad debe ser que al señor Vila esto le resulta prioritario en plena crisis pandémica".

La edil de Cs ha resaltado que "estas dos sospechosas prácticas -la no publicación del acta de la sesión y su inclusión por urgencia- inciden en el ya oscuro proceso del cambio del nombre del estadio, ya que en la convocatoria del pasado 24 de junio los interesados no pudieron saber que se iba a tratar el cambio de nombre y posteriormente tampoco han podido acceder a esa acta".

Valverde ha remarcado que "el equipo de gobierno está actuando con un absoluto oscurantismo para cumplir con su propósito", poniendo como ejemplo su actuación con la Plataforma Estadio Carranza, "que ha tenido que acudir al Defensor del Pueblo Andaluz por no haber recibido respuesta a su reiterada pregunta sobre si desgajar el nombre de pila y dejar la palabra Carranza, como marca registrada por el Cádiz CF, vulneraba o no la Ley de Memoria Histórica".

Con todo, la portavoz municipal ha indicado que "no le hubiera costado nada encargar un informe a un equipo de gobierno que afirma que actúa de forma transparente y participativa y dar una cumplida respuesta a la Plataforma para evitar la judicialización del asunto con un conflicto jurídico que se podría haber evitado". De hecho, ha precisado que "no se trata de incumplir la ley mientras que esté vigente en esos términos, sino de si la interpretación de esta plataforma ciudadana es conforme a ella". Sin embargo, ha considerado que detrás de este tema "nos da la impresión de que al equipo de gobierno le sigue interesando el ruido mediático y el entretenimiento, incluso a costa de crear una división social".

Para concluir, la concejala de la formación naranja ha recordado que "nuestra postura ha sido siempre explorar la legalidad de la posición ecléctica que supone mantener la marca Carranza separada del nombre de pila". "Las formas con las que se está abordando este tema, y en general todos los de memoria histórica, no son en absoluto las adecuadas, ya que se supone que la ley viene a cerrar heridas con verdad, justicia y reparación, y a no causar confrontación. Nos estamos encontrando con un proceso innecesariamente polémico y absolutamente ridículo que se debería haber realizado con delicadeza oyendo a todos los agentes buscando el entendimiento común y no actuando con políticas de trincheras", ha finalizado.