Ciudadanos denuncia el retraso en la adjudicación del contrato de limpieza de la ciudad de Cádiz

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz ha denunciado el injustificable retraso en la adjudicación del pliego del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos de la ciudad. Según la portavoz de la formación naranja, Lucrecia Valverde, este contrato se firmó en el año 2006 para una década, por lo que después de las dos primeras prórrogas "ya se encuentra fuera de toda legalidad, provocando una situación inadmisible para la ciudad, que se está viendo gravemente afectada en su estado de limpieza". La edil ha resaltado que “la primera prórroga podía ser comprensible y estaba prevista legalmente, pero la segunda ya denotaba una cierta falta de ambición política y falta de trabajo por parte del equipo de gobierno. Si en 2018 ya nos encontrábamos fuera de lo que marca el contrato, en 2021 empezamos el sexto año de prórroga, un hecho que no tiene ninguna explicación y por el que se deberían depurar responsabilidades".

Valverde ha proseguido asegurando que "estos hechos son incontestables y nos demuestran que a este equipo de gobierno no le ha importado la limpieza de la ciudad al no considerarla como un objetivo político prioritario". Para la concejala de Cs, esta nueva ampliación del contrato conlleva unas "consecuencias indeseables para las arcas municipales, que mes a mes se ven obligadas a asumir los costes económicos adicionales que representa la facturación fuera de contrato de Sufi-Cointer y, además, la pérdida de las oportunidades que la adjudicación en fecha de este contrato hubiera representado". Ante este asunto, la portavoz ha añadido que, "dado que el coste del nuevo pliego es menor, la demora está suponiendo un despilfarro del dinero público". Además, ha añadido que "debemos denunciar la visible falta de limpieza en la ciudad, aunque se produce de forma desigual según los diferentes barrios. Esto es algo que vienen denunciando las diferentes asociaciones de vecinos, a lo que, por desgracia, no se le está dando solución porque no existe una determinación política para poner fin a este asunto". La portavoz de la formación naranja ha añadido que, a diferencia de este Gobierno local, "en Cs consideramos que hay que empezar por lo básico, que es que la ciudadanía necesita la prestación de unos servicios esenciales en óptimas condiciones, lo que se está convirtiendo en el gran fracaso de este equipo de gobierno, ya que a la situación de la limpieza debemos unir la del mantenimiento urbano, los parques y jardines y el transporte públicos urbanos, siendo todos ellos los cuatro ejes básicos de una buena administración local".

Por otro lado, la edil de Cs ha lamentado que, además de los costes adicionales que provoca el retraso en las arcas municipales y la falta de limpieza de la ciudad, "disponemos de una maquinaria obsoleta, prevista para que terminara su función a la finalización de este contrato en 2016, por lo que, tras 15 años de avances tecnológicos, es evidente que se puede emplear una maquinaria de mucho más eficiente", a lo que Valverde ha sumado que "urge la renovación de la flota con nuevos vehículos más respetuosos con el Medio Ambiente". Junto a esto, la portavoz ha remarcado que "el retraso es tan evidente que el pliego se ha quedado anticuado, ya que, entre otras cosas, no prevé la inminente obligatoriedad legal de implantar la recogida de la fracción orgánica de residuos a través del quinto contenedor o, en el caso de que no sea posible, puerta a puerta".

Como conclusión, la portavoz ha querido recordar que "desde que se dictó la sentencia del Tribunal de Contratación Pública de la Diputación anulando la adjudicación, en mayo de este año, han pasado cuatro meses y nada sabemos del nuevo informe de Medio Ambiente y la posterior convocatoria de la mesa de contratación. Esperamos que para el Pleno ordinario de finales de septiembre pueda aprobarse definitivamente la adjudicación de este contrato básico e imprescindible para la ciudad". Asimismo, ha destacado que, "sin duda, el proceso de licitación del nuevo contrato de limpieza y recogida de residuos sólidos urbanos, junto al Pliego de Transportes Urbanos, se ha convertido en el gran fracaso del equipo de gobierno. Este retraso ha puesto al descubierto un Gobierno de cartón piedra tras el cual no existe política alguna a facilitar la vida de los ciudadanos sino a perpetuarse a través de un aparato de propaganda eficiente".