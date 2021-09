Ciudadanos pide al Ayuntamiento de Cádiz que restaure las murallas de propiedad municipal

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz ha pedido al Consistorio que siga la senda marcada por el Gobierno central y comience a dar forma a los proyectos de rehabilitación de las murallas de la ciudad que son de su propiedad. La portavoz municipal de la formación naranja, Lucrecia Valverde, ha afirmado que "llevamos años escuchando al alcalde, José María González, clamando por la reparación de las murallas exteriores, de titularidad estatal, por lo que, ahora que el Ministerio de Cultura y Deporte aprueba dos intervenciones, no hay más excusas para que el Ayuntamiento asuma de una vez su responsabilidad y repare las suyas".

Por otro lado, la portavoz de Cs ha recordado que desde su formación "siempre hemos sido partidarios de un órgano permanente que se encargue de la gestión y mantenimiento de nuestro patrimonio amurallado para su mantenimiento y restauración y definición de uso de forma ordenada y planificada", a lo que ha añadido que "hemos sido insistentes en este tema ya que este deteriorado patrimonio constituye una seña de identidad que debemos conservar para el futuro. Por ello, ya en septiembre de 2019 presentamos en Pleno para su aprobación la ejecución de un plan de rehabilitación de las murallas, así como, recientemente la propuesta de elaboración del Plan de Patrimonio que, sorprendentemente, este equipo de gobierno rechazó, a pesar de sus continuas quejas por la actuación del resto de las administraciones". En este sentido, Valverde también ha recordado que la diputada nacional de Cs por la provincia de Cádiz, María del Carmen Martínez, presentó una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado de 2021 "para que se incluyera la financiación para la reparación de las murallas ante su mal estado de conservación, una propuesta que ahora parece que el Gobierno central va a tener en consideración".

Junto a esto, la concejala de la formación naranja ha trasladado una pregunta al Gobierno local sobre la inclusión entre los proyectos que se presentan para los Fondos de Impulso de un Plan de mejora del espacio público en el Parque de la Muralla, Baluarte de Santiago y Baluarte de Santa Elena por importe de 1,8 millones de euros. "¿Esto quiere decir que no lo van a prever en presupuestos para 2022?", se ha interrogado Valverde ante el retraso que dicha intervención ya lleva acumulado y su vinculación a la aprobación por parte del Gobierno central, por lo que ha aseverado que "necesitamos un plan global para la conservación de las murallas, no una política de ocurrencias y parches. Necesitamos un calendario con actuaciones planificadas y no acciones aisladas y condicionadas a financiación externa".

Por último, Valverde le ha recordado al concejal de Patrimonio Histórico, Paco Cano, que "el Consistorio no está asumiendo su responsabilidad en la recuperación de murallas y fortificaciones defensivas" y ha finalizado lamentando "el ruinoso estado del Castillo de San Sebastián, que suma años de abandono sin que ninguna de las administraciones implicada mueva ficha para revertir un deterioro al que el Gobierno municipal y el central se han acomodado y que comienza a ser irreversible". Por ello, la portavoz de Cs ha abogado para que finalmente resulte financiado a cargo de los Fondos de Recuperación y Resiliencia y ha pedido "que la desidia y el frentismo dejen de aliarse en contra de esta joya patrimonial".