Ciudad del mar, en defensa

No son pocas las opiniones sobre el inminente destino que se atisba para el edificio Ciudad del Mar, de José Antonio Carbajal y Rafael Otero. Sobre todo por el procedimiento sistemático llevado a cabo con la finalidad de su demolición que se ha desarrollado por las Administraciones competentes y que bajo la fórmula de Propuesta de modificación Puntual del Plan (BOP nº 211, de 5 de noviembre de 2019), propone la descatalogación de este edificio, actualmente con nivel de protección ambiental en el PGOU de Cádiz. Sus argumentos: mal estado, no estar en otros catálogos y no estar terminado.

Aunque de por sí estos argumentos, ni juntos ni separados, justifican la exclusión del catálogo de protección, hay que reconocer que el procedimiento administrativo trata de estar bien atado. Valga también como objetivo manifiesto para la Administración, que la finalidad es "regenerar y dotar de actividad social y económica a un área degradada correspondiente al edificio Ciudad del Mar y su entorno", y como no manifiesto, que la propuesta de inversión como obra nueva es la condición exigida por una compañía hotelera.

Nadie ha priorizado la necesidad de su puesta en uso, atendiendo a sus valores adquiridos, la sostenibilidad o la protección del patrimonio contemporáneo.

La protección del patrimonio arquitectónico contemporáneo es un reto que en la actualidad se encuentra recogido en todas las legislaciones autonómicas de nuestro país, siendo las administraciones públicas quienes deben velar por la defensa de nuestra herencia cultural.

Los Colegios de Arquitectos, en los últimos años hemos trabajado por limitar la pérdida arquitectónica, sobre todo en edificios del Movimiento Moderno y Contemporáneo. Ya bastantes obras se han perdido en el pasado.

“La protección de nuestro legado arquitectónico es uno de los pilares fundamentales para crear el futuro de las ciudades”.

Nuestra Ciudad del Mar, aunque se descatalogue "sin remedio", no debe ser derruida, debemos apostar por su recuperación, pues este edifico, que domina la ciudad y la bahía, cuya fuerza reside tanto en su conjunto como en cada parte, terminada o no, cuenta con numerosos reconocimientos nacionales e internacionales, como constata la amplia bibliografía, donde aparece reseñado y comentado. Un reconocimiento que no sólo avala a este edificio sino también a la excelencia profesional de sus autores.