Su actual propietario, Juan Antonio Barea, reconocía que con coronavirus o sin él se habría visto abocado, tarde o temprano, al cierre de la histórica cervecería Las Palomas.

Este bar, ubicado en la céntrica calle Buenos Aires, echó de manera definitiva su baraja el pasado 14 de marzo con la llegada del Estado de Alarma. Y llegó la desescalada y Juan Antonio Barea tenía ya más que decidido que Las Palomas no abriría ni en una fase ni en otra.

Él mismo reconoce que nunca le ha llegado a ir bien el negocio. Cabe recordar que Juan Antonio Barea recibía en noviembre de 2018 las llaves de Las Palomas de manos del que fuera su propietario durante los últimos 20 años, Manolo Pérez Oliva.

“Ya iba un poquito mal la cosa antes del coronavirus y a aquello le hacía falta una reforma”. Reconoce Juan Antonio Barea, que también regenta el restaurante El Paladar en la calle Medina Sidonia 9 de Cádiz, que ya lo que le ha faltado ha sido el cierre de estos dos meses. “Esto me ha provocado más atrasos” y admite que ya lleva un tiempo sacando dinero de su negocio de la calle Medina Sidonia para meterlo en Las Palomas, a sabiendas de que esto no había por donde cogerlo. Barea cuenta que ya el traspaso le salió por un precio “bastante alto”. “Al principio tenía esperanzas pero veo que esto no termina de funcionar”.

El trasfondo de la apuesta que llevó a cabo este gaditano tiene un matiz sentimental y que el padre e Juan Antonio Barea regentó esta cervecería antes que Manolo Pérez Oliva hace ya muchos años. “Pero al final no ha funcionado. Todavía los fines de semana se sacaba algo, pero los días entre semana la cosa estaba muy cortita, muy cortita. Ni 150 euros al día”.

El futuro de este histórico establecimiento de Cádiz que ahora cierra definitivamente sus puertas es ya oscuro. La situación crítica que ha dejado el confinamiento, la desescalada y el faseado de la apertura de los bares y restaurantes han sido el detonante final de este cierre.

Barea lo ha intentando traspasar pero parece que no ha habido manera, de forma que el propietario del inmueble de Buenos Aires tendrá que salir a la búsqueda de otro inquilino para su local.

El traspaso de Las Palomas tuvo incluso repercusión a nivel nacional, ya que su propietario anunció en los medios y redes que con el precio del traspaso se incluía “la receta secreta de la ensaladilla” que tanta fama le dio a esta cervecería de Cádiz.

Sobre ese secreto, ahora en su poder, afirma que no piensa “hacerlo público” y que incluso calibra la posibilidad de hacer una pequeña reforma en un local que tiene muy cerca del que ahora regenta en la calle Medina Sidonia para dedicarlo a la venta de comida para llevar, en cuyo menú puede que incluya la mítica ensaladilla de Las Palomas.