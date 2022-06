La Cepa Gallega desembarcará en Málaga con La Cepa de Cádiz

Después de tomar el relevo de Félix Fernández en 2018 y tras capear con éxito el duro temporal de la pandemia, Sophie Sjödhal y Bernardo Cruz harán que La Cepa Gallega, la mítica taberna gaditana que nació como provisionista de buques y se convirtió en ultramarinos de categoría, desembarque en breve en Málaga.

Pero que nadie lamente nada porque La Cepa Gallega seguirá en el mismo local de la calle Plocia de Cádiz donde abrió por primera vez sus puertas allá por 1920. Los hosteleros gaditanos (de nacimiento sueca ella y pacense él) no tienen ni la más mínima intención de abandonar una plaza en el panorama gastronómico que han sabido mantener con todo su encanto en una ciudad de la que se sienten parte desde hace más de una década. Ahora se plantean llevar a ese mismo espíritu al mismísimo Soho, el bullente barrio artístico de la capital malacitana. Pero dejemos que sea Sophie quien lo explique:

"Se va a llamar La Cepa de Cádiz y estará muy cerca del Teatro del Soho, el teatro de Antonio Banderas y del Muelle Uno", cuenta la chef sueca que se transformó en almacenera gaditana. "¿Que cómo nació la idea? Fui a Málaga a recoger una amiga al aeropuerto que venía de Estocolmo y nos quedamos el fin de semana para enseñarle la ciudad a Enma. Hacía un montón de años que no íbamos por allí. Así que disfrutamos de la ciudad y vimos un ambientillo que nos gustó mucho. El fin de semana siguiente volvimos para llevarla al aeropuerto. Y se terció, surgió la idea sobre la marcha. Nos planteamos seguir allí los pasos de La Cepa Gallega. Y ya está. A través de un conocido encontramos un local muy bueno y no nos lo pensamos, lo cogimos sobre la marcha", dice Sophie, como sin darle mucha importancia.

"¿Cuándo abriremos? No lo sabemos exactamente, pero no tenemos que hacer obras. Sólo necesitamos redecorarlo para llevar allí la esencia, el espíritu original, de La Cepa Gallega". De hecho, los anaqueles tendrán el mismo color verde barco que la matriz gaditana y la oferta de vinos será tan amplia y de la misma excelencia que los que se sirven en el ultramarinos de la calle Plocia. La de conservas, salazones, quesos y chacinas, también. "Seguro que habrá que añadir algo, porque en todos sitios hay productos que no pueden faltar. Pero todo será como aquí y lo llevaremos desde aquí", asegura Sophie con ilusión

¿Podría convertirse La Cepa en una franquicia nacida en Cádiz? "¿Quién sabe?", contesta la tabernera con un par de carcajadas. "La Cepa de Cádiz en Málaga la llevará Álvaro como encargado del local y del personal que contratemos allí y Bernardo y yo nos iremos turnando para ir un fin de semana cada uno", adelantó.

"En fin, es un proyecto que nos ilusiona, nos gustó mucho la ciudad y nos dijimos: ¿por qué no?. Ahora, yo de aquí, de Cádiz, no me voy. Y Bernardo tampoco. Quizá él tenga que estar allí más tiempo al principio, o me tocará a mi. Pero de aquí de Cádiz no nos vamos. Por mucho que Málaga sea y que también nos guste, de aquí no me voy", recalca muy segura entre risas.