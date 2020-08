Los empresarios del Centro de Negocios aseguran que la actitud del Ayuntamiento de Cádiz hacia ellos es propia de “asustaviejas”

“Nos están tratando como los asustaviejas. Tratan de aburrirnos y asustar a los inquilinos del Centro de Negocios para expulsarnos y ocasionar un grave perjuicio a la actividad económica”. Los empresarios, que se encuentran en la segunda planta del Casino en un limbo legal desde que hace un año el Ayuntamiento tomara el control del Centro de Negocios, han explotado con lo anunciado por el equipo de Gobierno. En este caso recuerdan que no sólo basta con decir que se va a continuar con la actividad económica “ya que desde que tomaron hace un año el control del mismo nos están estrangulando sin dejar de prestarnos los servicios que antes había, lo que ha hecho que un equipamiento que estaba al cien por cien, ha perdido el 80% de sus usuarios”.

Así, recuerdan que no tienen ascensor, ni aire acondicionado, no pueden ni siquiera recibir a la gente, los servicios no funcionan ni se está llevando a cabo la limpieza de las dependencias entre otras cuestiones”.Desde los empresarios del Casino se señala que se le envió un proyecto para el Centro de Negocios que “ni siquiera se ha atendido”, al igual que otro con las numerosas deficiencias que tiene el edificio “y del que no nos han hecho el acuse de recibo”.

Los empresarios recuerdan que hay que dar el cumplimiento plenario del Ayuntamiento que aprobó que en ese espacio se tenía que continuar con este centro de negocios.

Los empresarios afirman estar agradecidos por haber recibido una llave cuando desde el Casino no se les facilitaba la entrada “pero no es suficiente si no se nos dotan de los servicios necesarios que son simplemente de subsistencia, de servicios básicos”.

Con respecto a las posibles obras que se pueden hacer, “qué me digan en que consignación de los presupuesto