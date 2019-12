La ONCE ha celebrado este sábado en Cádiz el Día de Santa Lucía, su patrona, en un acto que ha tenido lugar en el Palacio de Congresos y que ha reunido a afiliados y trabajadores del Grupo Social ONCE de toda la provincia.

La vicepresidenta de Igualdad, Recursos Humanos, Cultura Institucional e Inclusión Digital de la entidad, Patricia Sanz Cameo, ha venido a Cádiz para participar en la celebración. En una conversación con este periódico previa al acto, contó que quería compartir con los afiliados y trabajadores gaditanos este día porque "ha sido un año intenso de trabajo, pero en el que hemos tenido muy buenos resultados".

Entre estos resultados, destacó el incremento de un 4% en las ventas de los productos de juego y la consecución de 11.000 empleos fuera del Grupo Social ONCE en lo que va de año. Explicó que el aumento de las ventas permite atender a más personas con discapacidad, ya que el 99% de los ingresos del Grupo procede de la venta de productos de juego responsable y un 3% de esas ventas se destina a la Fundación ONCE para atender a personas con otras discapacidades diferentes a las visuales.

Precisó que el Grupo Social ONCE cuenta actualmente con 73.800 trabajadores en toda España (el 58% tiene alguna discapacidad), de los que 2.500 se encuentran en la provincia de Cádiz, donde la ONCE tiene 2.800 afiliados, todos ellos con ceguera o deficiencia visual grave.

Patricia Sanz quiso resaltar que el Grupo Social ONCE es el cuarto mayor empleador no público de nuestro país –"gracias a que tenemos en plantilla tanto a personas con discapacidad como sin ella", apuntó– y el primero en contratación de personas con discapacidad.

Entre las áreas de su vicepresidencia dentro del Grupo Social ONCE se encuentra la Inclusión Digital. Sobre este asunto, Sanz afirmó que la tecnología "ayuda mucho a la integración", y puso como ejemplo el uso de tablets en los colegio para niños con deficiencia visual, pero advirtió que "si esa tecnología no está pensada para dar respuesta a toda la población, se convierte en una barrera". Citó el caso del aviso de los turnos de atención en bancos y administraciones a través de pantallas que las personas ciegas no pueden ver, o el caso de los dispositivos móviles: "Los accesibles son los de alta gama, y todo el mundo no tiene el poder adquisitivo para adquirirlos", lamentó. Por eso, anunció que desde la ONCE están trabajando con los fabricantes y proveedores "para que de verdad nos vean como un nicho interesante de mercado".

Respecto al área de Igualdad, que también está entre las competencias de su vicepresidencia, reconoció que "si siendo mujer te cuesta encontrar un trabajo cualificado y bien remunerado, siendo mujer con discapacidad te cuesta más". Manifestó que también están trabajando con la administración pública para que haga cumplir la ley en las empresas y todas tengan en su plantilla al menos un 2% de personas con discapacidad.

Patricia Sanz llamó la atención sobre un programa que ha puesto en marcha la Fundación ONCE con el que pretenden llegar a mil mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género. Explicó que lo primero que se hace en este programa es recuperar emocionalmente a estas mujeres y luego ayudarlas a encontrar un empleo, "porque eso supondrá retomar las riendas de sus vidas al tener ingresos y que no se ponga en riesgo la custodia de los hijos por la falta de ingresos". Señaló que ya están trabajando con 500 mujeres, y en Ilunion (el grupo empresarial social de la ONCE) han contratado este año a 62 víctimas de violencia de género con discapacidad.