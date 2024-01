Casimiro Mantell es investido como Rector Magnífico de la Universidad de Cádiz

El aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras ha acogido esta mañana la sesión solemne de investidura de Casimiro Mantell Serrano como Rector Magnífico de la UCA, en compañía del consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez, y el rector saliente, Francisco Piniella. El acto contó con la presencia de las principales autoridades civiles, militares y académicas de la provincia de Cádiz junto a una numerosa representación de la comunidad universitaria gaditana.

Entre ellas estuvieron el alcalde y las alcaldesas de Cádiz, Jerez y Puerto Real, Bruno García, María José García-Pelayo y Aurora Salvador, respectivamente; la presidenta Tercera de la mesa del Congreso, Esther Gil; la presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, Almudena Martínez; la delegada del Gobierno Andaluz en Cádiz, Mercedes Colombo; el subdelegado de Defensa, el coronel Ángel Umbría; el presidente de la Audiencia Provincial, Manuel Estrella; la presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Teófila Martínez; el comandante Naval de Cádiz, Jaime Boloix, y el presidente de la Confederación de la Provincia de Cádiz, Rafael Sánchez.

Tras tomar oficialmente posesión el pasado 17 de enero ante el presidente de la Junta de Andalucía en el Palacio de San Telmo, el catedrático de Ingeniería Química Casimiro Mantell ha sido investido hoy como Rector Magnífico en un acto que contó con la intervención del rector saliente Francisco Piniella, que le hizo entrega de los atributos del cargo: la medalla de Rector y el bastón. Una ceremonia de enorme tradición universitaria, en la que también se les ha entregado distinciones al rector y equipo anteriores en reconocimiento a la labor realizada.

Piniella ha felicitado al nuevo rector y equipo de Gobierno, deseándole “a Casimiro Mantell, mi rector, toda la suerte del mundo porque es lo que se merece la Universidad de Cádiz”. En su breve discurso, ha agradecido a toda la comunidad universitaria, “sin excepción, el apoyo y el cariño recibido en estos difíciles años. He intentado aportar mi trabajo en cuerpo y alma a la institución que tanto he amado, sin escatimar tiempo ni esfuerzo”. Y a su equipo: “llegamos hace cuatro años con ideas, proyectos, un buen equipo y realizamos una gestión en la que, como todo en la vida, seguro que ha habido soles y sombras, no es tarea fácil dirigir una universidad, especialmente cuando dependes de otras instituciones; pero siempre he tenido claro que debía ser un rector, como decía Antonio Machado, ligero de equipaje”.

En su primera intervención como rector en la UCA, Casimiro Mantell ha reconocido que “le atraviesa el ánimo un profundo sentimiento de gratitud, combinado con otro no menos intenso de responsabilidad”. Por eso, ha comenzado “dando gracias por la confianza que ha depositado en mi persona y en mi equipo la comunidad universitaria, por el regalo sin recompensa proporcional de ser vuestro. No hay premio ni responsabilidad más alta para un universitario”, por lo que, ha señalado a reglón seguido, “trataré de devolverle a mi universidad trabajo, escucha permanente, actitud de diálogo y todas las horas de dedicación que sean necesarias. Un trabajo, en sus palabras, que no será en solitario, sino en equipo. “Todo lo que somos y hagamos será conjugado en primera persona del plural, como hemos hecho hasta ahora. Somos un equipo y vamos a trabajar con esa idea, con esa pretensión, con esa ilusión inquebrantable”.

En el capítulo inicial de agradecimientos, Mantell ha tenido palabras para “mi entorno más cercano, a mi familia, a mi mujer, a mis hijos, a mis compañeros de universidad, a mis colegas, a mis amigos” y ha reservado una mención especial para el rector Piniella y su equipo “porque -como ha señalado- tomó el timón y en apenas unos meses se vio en mitad de una enorme marejada, una pandemia que midió la fortaleza de nuestra institución y la capacidad de esfuerzo y resiliencia de nuestra comunidad universitaria al completo”.

En su intervención, Casimiro Mantell ha avanzado que “voy a ser el rector de toda la Universidad de Cádiz, de sus cuatro campus, de sus 17 centros académicos, de sus 9 institutos de investigación, de sus 200 grupos de investigación, pero, sobre todo, seré el rector de las más de 1.900 personas que integran nuestro Personal Docente e Investigador, de las casi 900 que forman parte del Personal Técnico de Gestión y de Administración y Servicios y de los más de 21.000 estudiantes que llenan de vitalidad y sentido a todo lo que hacemos. Ellos, los estudiantes -ha subrayado-, son nuestro estímulo primero y constante. Para ellos, estamos activando ya nuestras primeras decisiones. Es inminente la licitación de la adecuación de la Casa del Estudiante en el Campus Cádiz. Este centro debe ser algo más que una sala de estudios”.

Por otra parte, ha asegurado que “nos adentramos en un tiempo de impulso y de incertidumbres en donde tendremos que enfrentarnos a numerosos retos”. Entre estos desafíos, “se encuentra, la negociación para alcanzar un mapa de titulaciones universitarias que conecte nuestra oferta académica con las necesidades de formación superior de la sociedad y que especialice aún más a nuestra Universidad de Cádiz”.

Mantell ha concretado que: “queremos seguir impulsando, construyendo y mejorando a la Universidad de la provincia de Cádiz, que es la UCA. Más allá de la enseñanza, la sociedad actual espera que nuestra universidad desempeñe un papel activo en la transferencia social, mejorando nuestro entorno de forma significativa”. La Universidad de Cádiz “debe asumir un liderazgo transformador en la provincia”, por lo que -ha sentenciado- “aspiro a ser el rector de la universidad de la provincia de Cádiz, con una permanente vocación de diálogo, colaboración y entendimiento con todas las instituciones, empresas, industrias, asociaciones y entidades del entorno”.

El nuevo rector de la UCA se ha centrado también en capítulo de las infraestructuras, destacando “la situación en que se encuentra nuestra Facultad de Ciencias de la Educación, cuyo edificio necesita una adecuación que garantice la actividad docente e investigadora de un centro con una comunidad universitaria de casi 3.000 personas”. Sin olvidar, “las necesidades de modernización y mejora de los edificios históricos que albergan nuestros centros académicos en el Campus de Cádiz”. Al mismo tiempo, ha señalado que “es nuestra intención proporcionar servicios equitativos en todos nuestros campus. Por eso, aspiramos a tener sendas residencias universitarias en los Campus de Jerez y Bahía de Algeciras y distintas actuaciones para responder a la falta de espacios en el Campus de Puerto Real”. Para concretar todas estas actuaciones, ha avanzado que “debemos tener el plan de infraestructuras consensuado con nuestros centros durante estos primeros meses que cubra las necesidades para los próximos años”.

Para Casimiro Mantell, modernización, sostenibilidad, transformación digital e internacionalización van a representar los pilares de la acción de gobierno durante los próximos seis años, por lo que ha detallado la elaboración y puesta en marcha de un plan específico de internacionalización que, con el impulso de CEI·Mar y SEA-EU, “fortalezca los intercambios y movilidades” de toda la comunidad universitaria.

Igualmente, ha reconocido que “me motiva de forma especial el imperativo improrrogable de fortalecer nuestras estructuras de investigación. La apuesta por institutos de investigación especializados nos brinda la oportunidad de destacar nuestras fortalezas de manera integral. esta red de institutos e infraestructuras científicas demanda decisiones valientes y decididas que apoyen su actividad”. En este terreno, “es necesario incrementar el personal técnico de apoyo y priorizar las políticas enfocadas a la retención y atracción de talento”.

De igual forma, Mantell ha precisado que “nos preocupa la implementación de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) así como la próxima promulgación de la nueva Ley Andaluza de Universidades” junto “al desarrollo y ejecución del nuevo modelo de financiación, cuya aprobación ha sido un avance para tratar de asegurar la solidez financiera de las universidades públicas andaluzas”.

Entre los retos de la UCA, Mantell ha señalado también “las negociaciones con el Ejecutivo autonómico para establecer la Carrera Horizontal del Personal Técnico, de Gestión, Administración y Servicios. Se trata de una demanda histórica y constituiría otro hito importante para las universidades públicas de Andalucía”. Un capítulo, el de personal, en donde ha mostrado “la inquietud por la situación del profesorado sustituto interino. Queremos trabajar desde el primer minuto para garantizar la continuidad en nuestra institución de todo nuestro personal docente”.

Toman posesión los vicerrectores y directores generales

Posteriormente, el equipo de Gobierno para este mandato (2024-2030) ha tomado posesión: los vicerrectores y vicerrectoras de Profesorado, José Antonio Perales Vargas Machuca; de Investigación y Transferencia, María Jesús Ortega Agüera; de Emprendimiento y Empleabilidad, María del Carmen Camelo Ordaz; de Transformación para la Universidad Digital, Juan Manuel Dodero Beardo; de Títulos y Calidad, Manuel Arcila Garrido; de Estudiantes, Nuria Campos Carrasco; de Internacionalización, Marcela Yasmín Iglesias Onofrio; de Sostenibilidad y Cultura, Gonzalo Sánchez Gardey; de Ciencias de la Salud y Bienestar de la Comunidad Universitaria, Isabel Benavente Fernández; del Campus Bahía de Algeciras, María de la Luz Martín Rodríguez, así como el delegado del Rector para el Campus de Jerez, Antonio Rafael Peña Sánchez, y los directores y directoras generales de Relaciones Institucionales, Antonio Díaz Fernández; de Comunicación Estratégica; Leticia Rodríguez Fernández; de Igualdad, Francisca Bernal Santamaría; de Infraestructuras y Patrimonio, José Manuel Muñoz Sánchez, y el secretario General, Manuel Rozados Oliva.

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez, clausuró el acto dando la enhorabuena y transmitiendo sus mejores deseos al nuevo rector y su equipo de Dirección, así como ha dedicado unas palabras de agradecimiento y felicitación al rector saliente por estos años de entrega a su universidad.

Casimiro Mantell Serrano, catedrático de Ingeniería Química

Catedrático de Universidad en el área de Ingeniería Química. Ha desarrollado su carrera académica y científica en la Universidad de Cádiz desde sus estudios de licenciatura en Ciencias Químicas que comenzó en 1988. Doctor en Ingeniería Química, se ha especializado en el campo de los Fluidos Supercríticos. Su investigación se ha centrado en la obtención de productos alimentarios y biomédicos a partir de subproductos agrarios, así como en la generación de materiales funcionales para estas áreas. Ha liderado proyectos de investigación internacionales, nacionales y autonómicos, y ha colaborado con empresas en contratos de investigación con una financiación total cercana a los 300.000 euros. Es coautor de tres patentes y ha publicado más de 80 trabajos científicos en revistas de alto impacto. Ha presentado sus resultados en conferencias y simposios nacionales e internacionales.

En la Universidad de Cádiz, ha ocupado diversos cargos unipersonales de gestión durante más de 13 años: secretario académico y subdirector en el departamento de Ingeniería Química y Tecnología de Alimentos, coordinador del grado en Ingeniería Química, coordinador del Campus de Excelencia Agroalimentario ceiA3 y vicerrector de Investigación. Además, es miembro de la Junta de Facultad de Ciencias y del Claustro Universitario. Durante su etapa en el Vicerrectorado de Investigación, la UCA apareció por primera vez en el prestigioso Ranking de Shanghái, y el CEI·Mar consiguió la evaluación máxima como Campus de Excelencia Internacional de categoría Global.

Su actividad docente se ha centrado en los grados en Ingeniería Química y Biotecnología, obteniendo siempre encuestas de evaluación de la docencia con una calificación de excelente.