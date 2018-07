Carril bici sí, carril bici no

Pocas bicicletas se ven una tarde de verano en el primer carril bici construido para el Paseo Marítimo. "Depende de las horas", dice una ciclista en alusión al tránsito, "pero para nosotros es una maravilla". Su opinión es favorable, y se posiciona en la línea de la mayoría de ciclistas consultados en este ramal -el 8 dentro del Plan Andaluz de la Bicicleta en Cádiz- sobre la viabilidad de las vías ciclistas. Aunque no todo es fervor en la playa Victoria, lugar por donde transcurre el carril mencionado, pues algunas opiniones muestran su descontento.

Opiniones como la de Miguel Ángel Sánchez, dueño de Potito y Potito Beach, que ve todos los días el tráfico desde su puesto de trabajo en estos chiringuitos. Afirma que "la afluencia de bicicletas está siendo minima", y que para mejorar la zona "habría puesto todo peatonal mediante un convenio con vecinos y parkings". Otros restaurantes, consultados por este Diario en la misma playa, sostienen lo mismo, con quejas por la reducción de la carretera y las plazas de estacionamiento para dotar al que prefiere la bicicleta de un "espacio desmesurado", sin ver un aumento final en la circulación de bicis.

De esta manera, la cultura ciclista se enfrenta a un dilema que cierne a todos los gaditanos. Carriles sí, carriles no. Y, por el momento, los datos sobre la venta de bicicletas tampoco son favorables para el imaginario ciclista. "Tenemos las ventas lógicas de verano", reconoce Pedro de Castro, de la tienda De Castro Bicicletas, que en su manera de entender el conflicto piensa que "es muy pronto". Algo similar sostiene Diego Díaz, propietario de Centauro Bikes, que argumenta que "no hay muchas redes de bici" y que esa puede ser la razón por la que "no influye mucho".

Actualmente en Cádiz hay 8 tramos que se adecuan al Plan Andaluz de la bicicleta. La mayoría de carriles aún se encuentra en fase de desarrollo. "No se pueden sacar conclusiones todavía", entiende De Castro, que se pregunta en tono sarcástico por las vías ciclistas que están por venir. No obstante, se muestra optimista: "tenemos esperanza, Cádiz reune los requisitos para que exista cultura, pero falta trabajo por fomentarla".

Para conseguir estos objetivos -implementar una cultura ciclista-, la ciudad se encuentra bajo el amparo del Plan Andaluz de la Bicicleta. La idea, que lleva en marcha desde 2014 y que tiene como plazo hasta 2020, refleja el compromiso de la Consejería de Fomento y Vivienda con un modelo de ciudad que "supera la hegemonía del coche y reivindica el uso sostenible del espacio público". Y varias manifestaciones han tenido lugar en Cádiz en aras de conseguir estos objetivos, como la 'bicifestación' del 3 de junio.

De aquí a 2020 queda margen de actuación. Cádiz intentará, como el resto de ciudades andaluzas, españolas y europeas reducir un 20% las emisiones de gases y elevar la contribución de las energías renovables. Está por ver si el Plan Andaluz de la Bicicleta conseguirá consenso y si formará parte de un plan que ayude a reducir, con sus medidas, el cambio climático.