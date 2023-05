El Carnival Pride abandonará el astillero de Cádiz este viernes

El crucero Carnival Pride que se encuentra a día de hoy en el dique 4 de la factoría de reparaciones de Navantia-Cádiz se marchará este viernes de la capital después de haberse sometido a una remodelación "de proa a popa", según fuentes del sector, de más o menos un mes de duración.

Este buque de turistas llegó a Cádiz el pasado 28 de abril para someterse a una renovación y actualización propia de una de sus varadas periódicas. Según el blog de noticias de cruceros Cruise Hive, resulta de especial interés el pintado exterior al que se ha sometido o se está sometiendo al buque. No sólo porque sirve para adecentar el colorido de su casco sino que también se aprovechará para agregar a su exterior una línea roja, blanca y azul, algo que se está convirtiendo en una seña de identidad de la flota de los Carnival y que la naviera la incorpora a medida que sus barcos van pasando por algún astillero.

Sobre su diseño exterior, la propia naviera indica que ese diseño del casco rojo, blanco y azul "sirve como homenaje a los colores patrios que también representan a la marca"

A esto se le suma que el repintado del casco es algo más que un simple detalle estético, ya que se ha usado una pintura especial para garantizar la integridad del casco capaz de resistir la corrosión y el crecimiento de organismos no deseados como algas y percebes. Esto suele provocar una reducción de la eficiencia y la sostenibilidad del buque tanto porque esto provoca una resistencia del buque a la hora de navegar y un aumento en el consumo de combustible del barco como porque en su desplazamiento podría introducir especies marinas no deseadas en entornos marinos no habituales.

Así mismo, según las fuentes consultadas, en el interior del barco, los trabajadores de Navantia así como de las empresas auxiliares que están colaborando en esta renovación del Carnival Pride, construido en 2001, han estado trabajando en la renovación de suelos, limpieza a fondo de las dependencias del buque, además de la incorporación de nuevos detalles decorativos.

Aparte, este barco incorpora a sus instalaciones nuevos bares así como un asador que ocupará dos cubiertas que se bautizará como Fahrenheit 555 Steakhouse. Los huéspedes también disfrutarán de una zona de spa mejorada con una estética remodelada.

Tras la remodelación que, según previsiones de Navantia, termina este jueves, el Carnival Pride ofrecerá una serie de 15 cruceros europeos que se extenderá hasta finales de octubre.

Con varias duraciones e itinerarios de cruceros, el programa incluye viajes tanto al Mediterráneo como al norte de Europa, con salidas desde Dover, Barcelona yCivitavecchia (Roma). Serán viajes de 9 y 12 noches desde Dover, visitando Noruega, Suecia, Alemania, Estonia, Finlandia y Dinamarca.

En septiembre y octubre, el Carnival Pride ofrecerá una serie de rutas más largas desde Roma para explorar la costa italiana y las islas griegas, antes de regresar a los EE.UU., con un viaje de reposicionamiento de 16 noches desde Roma a Tampa (Florida) cuya salida está programada para el próximo 28 de octubre.

Al regresar a los Estados Unidos en noviembre, el Carnival Pride está incluido en un programa de invierno en el Caribe Occidental. En estas rutas se incluye una navegación de ida y vuelta desde Tampa e itinerarios que incluyen visitas a puertos Cozumel en México, Roatán en Honduras y George Town en Gran Caimán.

En abril de 2024, el barco se reubicará en Baltimore para iniciar un programa anual de cruceros de siete a 12 noches al Caribe, las Bermudas, las Bahamas, Canadá y Nueva Inglaterra.

Cabe recordar que el Carnival Pride, perteneciente a la naviera Carnival Cruise Line tiene capacidad para 2.100 pasajeros.