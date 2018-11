Satse quiere conseguir 'La Sanidad que merecemos'

“¿Crees que cinco enfermeras pueden cuidar de mil personas? Nosotros tampoco”. Carteles con este contundente mensaje pueden verse desde hace unos días en los centros sanitarios de la provincia. Se trata de una campaña que ha puesto en marcha el Sindicato de Enfermería (Satse) en todo el territorio nacional, con el lema La Sanidad que merecemos. El objetivo que persigue es que se aumenten las plantilla de enfermeros.

Y es que en Andalucía se necesitan 34.593 enfermeros más de los que hay actualmente para alcanzar, al menos, la media europea de estos profesionales en el conjunto de la sanidad pública y privada. En nuestra comunidad autónoma, la ratio de enfermeros por cada mil habitantes es de 4,13, mientras que en Europa es de 8,8 profesionales por mil habitantes, y la media española es de 5,3, según el estudio Análisis de la situación de los enfermeros y enfermeras de los centros sanitarios de Andalucía, realizado por un grupo de expertos y dirigido por Alfonso J. Cruz Lendinez, doctor en Enfermería con amplia experiencia en gestión, docencia e investigación.

En el caso de nuestra provincia, desde Satse Cádiz apuntan que la ratio de enfermeros es inferior a las anteriores, situándose en 4,77 profesionales por cada mil habitantes.

Basándose en el estudio Análisis de la situación de los enfermeros y enfermeras de los centros sanitarios de Andalucía, la secretaria provincial de Satse Cádiz, Carmen Domínguez, y la secretaria de Acción Sindical de Satse en Cádiz, Cristina Martín, llaman la atención sobre el hecho de que un profesional de enfermería tiene a su cargo de media 18 pacientes en una planta de hospital, "ocurriendo en muchas ocasiones que hay un solo enfermero atendiendo toda una planta de hospitalización, mientras que la ratio segura es de 6–8 pacientes".

El problema está en que en España, no existe una ley que regule la asignación de un número máximo de pacientes por cada profesional. Esto, según las representantes de Satse Cádiz, provoca desigualdades entre las distintas comunidades autónomas e incluso entre los centros de salud del propio SAS. Asimismo, "cuando hay una incidencia no cubierta en una Unidad, se multiplica la ratio y si existiera una ley, nos daría garantías de que siempre se cubriría cualquier incidencia o existiría un límite que no se podría sobrepasar", indica Cristina Martín. Así, "la idea es que se fijen unas líneas rojas en Andalucía y en toda España para garantizar por ley un número máximo de pacientes asignados a cada enfermero", añade Carmen Domínguez.

Satse ha elaborado una Proposición de Ley de Iniciativa Legislativa Popular sobre ratios de enfermeros para garantizar la seguridad del paciente en centros sanitarios y otros ámbitos. Según la secretaria provincial de Satse Cádiz, con la aprobación de esta ley, "se aumentaría la seguridad del paciente, no solo en los centros públicos, sino en los privados y también en los centros sociosanitarios, como las residencias de ancianos, que tienen una ratio vergonzosa".

En este sentido, las representantes de Satse en Cádiz hablan de la evidencia de que una dotación insuficiente de enfermeros pone en riesgo la seguridad de los pacientes y la de los propios profesionales, y produce incrementos en la mortalidad y morbilidad de los pacientes, lo que se traduce en mayores costes para el sistema sanitario en forma de reingresos y alargamiento de las estancias hospitalarias.

Para que el Congreso de los Diputados debata esta Iniciativa Legislativa Popular que busca garantizar por ley un número máximo de pacientes por profesional de enfermería y ofrecer así una mejor atención sanitaria con mayor calidad y seguridad, se necesitan reunir 500.000 firmas en nueve meses. Por eso, a partir de este miércoles 7 de noviembre, Satse comenzará una campaña de recogida de firmas en toda España.

El sindicato se ha propuesto recoger en la provincia de Cádiz un total de 16.000 firmas. Para ello, colocará mesas informativas en distintas localidades donde se repartirán folletos en los que se explica esta iniciativa y se recogerán las firmas. Así, el mismo 7 de noviembre, se instalarán estas mesas informativas y de recogida de firmas en todos los hospitales de la provincia de Cádiz y en un centro de salud de cada uno de los distritos de Atención Primaria. En el caso del distrito Bahía de Cádiz–La Janda, se instalará en el Centro de Salud de La Paz en Cádiz.

Además, el 19 de noviembre se colocará una mesa en el mercadillo del Piojito de Cádiz, el 8 de marzo en la plaza del Mercado de Puerto Real y el 4 de abril en la Ronda del Estero de San Fernando.