El puerto de Cádiz contará con una tercera terminal para cruceristas

Este sería un modelo más amable , en un principio, que facilitaría la gestión urbanística de manera faseada, con la implantación del uso global de actividades económicas. “El modelo se basa en criterios de sostenibilidad, accesibilidad y movilidad, propios de una ciudad amable, adquiriendo especial protagonismo los espacios libres, tanto cuantitativa como cualitativamente”. Buscarían en esta alternativa una correcta integración en la trama urbana de la ciudad , “estableciendo una conexión entre ellos de manera que se pueda recorrer peatonalmente la totalidad del Muelle. Se minimizaría el viario rodado, garantizando la accesibilidad a las distintas zonas y la movilidad interior priorizando las sendas y recorridos no motorizados.

Destacar que las tres alternativas contemplan iniciativas comunes tales como el espacio restrictivo para cruceros que se recuperaría cuando no hay atraques o el mantenimiento del Club Náutico o de Puerto América, entre varias propuestas.

Esta alternativa incluiría también una franja de servidumbre portuaria a lo largo del Reina Sofía para el atraque de cruceros que se recuperaría para uso público cuando no haya escalas previstas y se incorporaría un nuevo edificio de acceso de cruceristas, para su embarque que estaría comunicado con el nuevo trazado del tranvía para facilitar así el acceso al centro de este tipo de visitantes.

En el ámbito portuario se establecería una franja de servidumbre portuaria a lo largo del Muelle Ciudad y Muelle Alfonso XIII para el atraque de cruceros, que podría ser recuperada para uso público cuando no haya previstas escalas de buques turísticos.

Previo a la elaboración del plan definitivo se tuvieron en cuenta varias opciones entre las que se encontraba como alternativa 0 la no actuación , es decir, dejarlo todo tal y como está a día de hoy. El resto de alternativas serían utilizar el espacio ocioso como recinto ferial de exposiciones y congresos, un casino y un hotel de convenciones . Otra alternativa sería pensar en instalar allí un museo y un parque tecnológico y una alternativa C que sería el uso para comercios, hotelería, ocio y restauración .

El documento parte de la base de que el puerto de Cádiz es un espacio que ocupa una superficie de 316.762 metros cuadrados que se distribuyen en los municipios de Cádiz, Puerto Real y El Puerto de Santa María y que cuenta con un espacio comercial, uno de uso pesquero, uno náutico-deportivo y uno de uso complementario auxiliar al que se adscriben los suelos portuarios no incluidos en el resto de zonificaciones.

¿Por qué se ha elegido la tercera alternativa?

El Plan Especial del Puerto de Cádiz indica en su documento principal que la alternativa C es la elegida porque ésta adopta, según el documento oficial, “una ordenación más flexible y abierta” que posibilita una ordenación que daría “respuesta a las posibles demandas futuras”. La alternativa elegida sugiere un uso global de Actividades Económicas como motor de desarrollo, basándose en criterios de sostenibilidad, accesibilidad y movilidad propios de una ciudad amable, con especial protagonismo de los espacios libres. Ello redunda en una mayor integración y adecuación puerto- ciudad en el presente, satisfaciendo las necesidades actuales, pero también abriendo la puerta a futuras demandas de la sociedad. Por el contrario, el plan considera que en el resto de alternativas se parte de una ordenación más cerrada estableciendo la localización vinculante de los usos dentro de las distintas zonas, con la necesidad principal de establecer un equipamiento de carácter metropolitano que sirva de motor al desarrollo del ámbito. Si bien, el documento elaborado desde la APBC indica que “es innegable la conveniencia de este tipo de implantaciones, el problema radica en que en la actualidad ni existe demanda insatisfecha de este tipo de equipamientos, ni se vislumbra a medio plazo”. Obviamente, para esas alternativas considera que habría que hacer una reserva de suelo y dejarla en espera, “lo que no garantiza que, si surge la demanda, ese suelo sea el más adecuado a las necesidades del equipamiento, ya que deberá competir con otras ubicaciones dentro o fuera del municipio”. La Alternativa A propone un edificio singular en altura que albergue un hotel, casino o sala de convenciones que “aunque se considere futurista y adaptado a las grandes ciudades, esto rompería el skyline de la ciudad de Cádiz, con el consecuente impacto visual y paisajístico que conllevaría”. La Alternativa B‖propone una ordenación articulada a partir de la implantación de un gran Museo cuando, según estima la APBC, Cádiz es una ciudad que cuenta con “muchos y buenos museos”, y su oferta cultural supera no ya a la de ciudades de su mismo rango poblacional, sino a otras muchas capitales de provincia. Si existiera esa demanda en la Bahía para nuevos museos, “en la ciudad se encuentran edificios de interés arquitectónico o histórico posiblemente más adecuados como ubicación que el suelo portuario”.