El turismo masivo en Cádiz resucita a los asustaviejas, según Izquierda Unida

Afiliados y simpatizantes de Izquierda Unida han optado por salir a la calle y a reunirse con las comunidades de vecinos, sobre todo del casco histórico, para tratar de invitarles y aleccionarles sobre qué deben hacer ante la presencia en sus entornos de viviendas turísticas ilegales. Esta decisión la toman desde IU ante lo que ellos consideran la "pasividad" y la "inacción" de Bruno García así como de todo su gobierno municipal, así como de la Junta de Andalucía.

Este lunes Pedro Jiménez, Marta Fornel y Jorge Rodríguez ejercieron como portavoces de la formación de izquierdas para reclamar la necesidad de reivindicar que "la ciudad debe seguir siendo para el disfrute de los gaditanos dentro de la normalidad". No rechazan que la ciudadanía de Cádiz conviva con los turistas pero esta cohabitación debe ser de "manera controlada".

Hablan de que uno de los principales problemas que ha traído el fenómeno de la turistificación es que "nos han privado el derecho de vivir en Cádiz". IU rechaza un turismo masivo que provoca una gran presión sobre los precios tanto de las viviendas en alquiler como las que están a la venta, "alqo que de manera cotidiana impide a nuestros hijos y jóvenes que puedan vivir en la ciudad y que vecinos de Cádiz de los de toda la vida tengan que abandonar sus casas".

Para colmo, desde la formación de izquierdas hablan de que este fenómeno ha provocado la resurrección de los "asustaviejas", que son capaces hacer lo indecible para lograr desocupar una vivienda para poder reconvertirla en piso o apartamento turístico.

Los portavoces de Izquierda Unida defienden que gracias a su lucha y a su intervención en distintos estamentos políticos a lo largo de los últimos años han hecho posible que el parque de viviendas turísticas se haya ido recortando en los últimos tiempos. Tanto es así que traían bajo el brazo el dato de que en enero de este año había en Cádiz capital 2.666 viviendas turístias y que ahora, "gracias a las denuncias, han pasado a ser 2.338.

Así, desde esta formación política abogan porque las comunidades de propietarios hagan uso de sus derechos y de la propia jurisprudencia para que sean ellas las que denuncien la presencia de viviendas turísticas "ilegales" y que sean ellos los que logren sacarlas de los registros.

Pedro Jiménez enumero una serie de objetivos de la campaña que han optado por emprender y que ya ha llenado de carteles buena parte de las paredes de muchas viviendas y negocios de la ciudad con el mensaje de "¿Sabes cómo detectar y denunciar un piso turístico ilegal" o "¿Sabes que, además, puedes prohibir pisos turísticos en tu bloque?" y el lema "Por el derecho a vivir aquí".

Así, el portavoz de IU indicó que uno de los objetivos de esta campaña es informar a la ciudadanía sobre la normativa que ya existe que limita la implantación de pisos turísticos en la ciudad, ya que "Cádiz no puede convertirse en un parque temático y tiene que ser una ciudad para el disfrute de sus vecinos".

Así mismo indicó que otro de los objetivos era aleccionar a los vecinos de Cádiz para que sean capaces de detectar si un piso turístico es legal o no lo es. "Y todo esto es necesario a la vista de la parálisis que tiene el Ayuntamiento, lo que ha provocado que, al final, tengan que ser los propios vecinos los que tomen las riendas en esta batalla contra la turistitificación.

Como muestra de esta presunta "parálisis" municipal, desde Izquierda Unida denuncian que la Junta sólo cuenta con dos inspectores para vigilar esta proliferación, mientras que "Bruno García sigue negándose a crear un cuerpo de inspectores en Cádiz negando así la importancia de este problema". "El Ayuntamiento no quiere o no sabe y somos nosotros los que intentamos así plantarle cara a la turistificación porque tenemos derecho a vivir aquí", indicaron los portavoces de IU ante los medios de comunicación y desde su sede de Sagasta.

Así mismo critican que la Junta salga ahora anunciando la creación de un observatorio "para estudiar la posibilidad de la implantación de una tasa turística y así estarán, estudiándolo, durante toda una legislatura para ver si realmente existe o no esa turistificación".

"En Roma o París ya se dieron cuenta de lo que ocurría hace diez años y empezaron a cobrar una tasa turística para evitar que la gente se tenga que alejar de las ciudades en las que nacieron".

Como no podía ser de otra manera, a pesar de que los cruceristas no pueden ser criticados precisamente por ocupar ni alquilar ni comprar viviendas indican que este turismo que llega por mar "aporta poco a la ciudad, sólo masificación en pocas horas y lo que hace es dificultar que la gente de la ciudad pueda hacer su vida con normalidad".

Importante para la economía de la ciudad

Desde IU no rechazan la importancia del turismo para la economía de la ciudad, pero dicen no enteder esa inacción y quieren "sacar las vergüenzas al Ayuntamiento a la vista de la inacción de sus responsables que deberían estar persiguiendo esas actuaciones ilegales".

Así, IU quiere convertirse en una herramienta para informar a la ciudadanía con campañas como ésta para defenderse ante este fenómeno.

El perfil del turista ansiado por IU

Preguntados por el perfil del turista que IU sí aceptaría en la ciudad a la vista de que reconocen la importancia económica de este segmento de la industria turística, afirman que quieren un "turista de calidad, no masivo. No quieren que Cádiz se convierta en un parque temático porque Cádiz no es una ciudad que pueda soportar la llegada de diez o quince mil turistas en sólo unas horas porque no hay medios ni organización clara para soportar esa oleada".

Así, IU defiende que el turista debe colaborar con los gastos de la ciudad, "soportar los gastos de su mantenimiento, su limpieza, la basura, el mantenimiento de su patrimonio, el transporte, etcétera" y retomaron que en otras capitales europeas se ha limitado ya no sólo la construcción de viviendas turísticas sino también la edificación de nuevos hoteles: "Es un turismo devorador".

Desde IU quieren que el turista no sólo vea la ciudad como una gran playa en la que poder tomar el sol y que dejen de ser "grupos de turistas que arrastran sus maletas por al ciudad, sino que conozcan Cádiz, su patrimonio, su gastronomía..."

Es más, Izquierda Unida defiende que ya hay gente de ciudades y poblaciones del entorno que pregunta si hay cruceros en la ciudad o no los hay para decidir si se vienen a Cádiz a pasear e ir de compras o no. No quieren venir si hay cruceros. "En Cádiz estamos aún a tiempo de combatir esta avalancha porque Cádiz no podrá soportar dada su condición casi insular y por nuestra forma de vivir".