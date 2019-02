"Cádiz no puede tener un alcalde condenado por calumnias"

"Pedimos al alcalde que convoque de nuevo a los vecinos de Loreto, como hizo en el día que cometió el delito, y que les pida disculpas; que pida perdón a esos vecinos a los que engañó y utilizó cuando lo estaban pasando mal, con el único fin abyecto de ganar votos y para intentar aniquilar a las personas que durante años consiguieron esa confianza que les dieron todos los gaditanos", dijo el candidato a la Alcaldía del PP, Juancho Ortiz.

Esta mañana compareció Ortiz ante los periodistas junto a la ex alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, y el portavoz del Grupo popular, Ignacio Romaní, un día después de que este periódico adelantase la condena por calumnias contra el alcalde, José María González, por el caso Loreto. La sentencia considera probado que acusó ante los vecinos de Loreto a Martínez y a Romaní de suministrarles agua contaminada a sabiendas de que lo estaba.

"Deje en paz a los vecinos de Loreto de una vez y pídales perdón"

"Deje en paz a los vecinos de Loreto de una vez", añadió Ortiz. "Ahora toca pedir disculpas y dimitir. Cádiz no puede tener un alcalde condenado por mentiroso, por calumniador.La sentencia habla de la gravedad de los hechos. Por eso González Santos debe presentar su dimisión", concluyó.

"Aunque la sentencia nos haya sido favorable, para mi es muy doloroso tener que revivir, después de cuatro años, la sensación, el sentimiento que sentí cuando el señor alcalde de todos los gaditanos, que no había ganado las elecciones, en un ataque furibundo al equipo de gobierno anterior y a mi como alcaldesa, se le ocurrió mentir de la manera más grosera calumniándonos.", dijo Teófila Martínez. "En todos mis años de actividad política nadie me ha podido decir nunca que yo haya actuado de esa manera. Ni yo ni el señor Carlos Díaz, que gobernó esta ciudad durante 16 años", relató.

"Los gaditanos no se merecen un alcalde que haya calumniado"

"Por eso quiero dejar muy claro ante los gaditanos, que conforman una sociedad generosa, que no se merecen un alcalde que haya calumniado al equipo de gobierno anterior y a la alcaldesa de Cádiz sabiendo que no era la verdad. Lo dice la sentencia", añadió. Martínez puso énfasis en que la sentencia tacha de "descalificadora" y "ofensiva" la acusación del alcalde sobre "hechos muy graves" y considera que "saltó el abismo" que separa la crítica política de la calumnia.

Martínez dijo estar dispuesta a llegar al Tribunal de Estrasburgo para defender sus derechos, en el caso de que prosperase el recurso a esta sentencia.

"Hoy es un día importante para quienes durante 20 años tuvimos la responsabilidad de gestionar la ciudad", dijo el candidato a la Alcaldía por el PP, Juancho Ortiz. "Me van a permitir agradecer su confianza en la justicia, su honestidad y su paciencia ante esa cacería política a la que han sido y están siendo sometidos por esa maquinaria de Podemos y por el actual alcalde".

"Que no hable más de judicialización, que es él quien va a los tribunales"

Ortiz arremetió contra las acusaciones del alcalde contra el PP por judicializar, a su entender, la vida política. "¿Quién llevó un cajón con documentación a la Fiscalía? El señor Bauza con Barcia detrás y otros tantos. Que no hable más de esto cuando es él quien va a los tribunales", argumentó.

"Nosotros estuvimos de acuerdo en solicitar la mediación para evitar el juicio; lo único que se pedía es que pidiesen disculpas, y no quisieron. Si el alcalde está condenado es porque no quiso pedir disculpas. No está condenado por pedir responsabilidades al anterior equipo de gobierno. Ni por dar la cara por su gente, como dijo ayer. Está condenado por 'imputar a sabiendas de su falsedad hechos a los querellantes que son constitutivos de delito a sabiendas de ello con la evidente finalidad de menoscabar su crédito'. Esto lo dicen tres magistrados. Que no diga que está defendiendo a nadie, porque es mentira", añadió el candidato popular a la Alcaldía de Cádiz.

"La dignidad de una ciudad es no tener un alcalde que les engañe"

"La sentencia dice que ha cometido un delito sabiendo que lo cometía, sabiendo que lo que le decía a los vecinos era mentira. Lo que no tiene gracia es esa manía de hablar en nombre de la ciudad de Cádiz para defenderse de los delitos que comete. La dignidad de un barrio no consiste en eso que dijo ayer. Consiste en que nadie los utilice para conseguir sus fines electorales. Eso es exactamente lo que hizo González Santos", aseveró Ortiz.

"La dignidad de una ciudad consiste en no tener un alcalde que les engañe, que les mienta en algo tan grave como decir que se ha suministrado a sabiendas agua contaminada -añade Ortiz- Eso es mezquino. Lo que ha hecho, además de un delito, es lo más mezquino que hemos visto en política en esta ciudad jamás. Igual de mezquino es salir echando arrestos con 'lo volvería a hacer'".

"También es una victoria para los periodistas que tuvieron que cubrir aquella información, porque los dejó a los pies de los caballos", aseguró Ortiz. "Entonces dijo que no acusó al equipo de Gobierno, dijo que no quiso decirlo, que no tuvo voluntad de hacerlo. Y ayer, echando arrestos delante de ustedes, dijo que lo volvería a hacer, pero no ante la jueza".

"Fue su incontinencia verbal y su mala fe lo que le llevó a decir aquello"

Ignacio Romaní dijo que "siempre di la cara frente a los ataques viscerales de una izquierda radical que busca siempre la quema en la plaza pública de sus adversarios políticos".

"Fue su incontinencia verbal y su mala fe lo que llevó al alcalde a acusarnos de suministrar a los vecinos agua contaminada a sabiendas de que lo estaba. Les engañó para ponerlos en nuestra contra y sacarles rédito político. Nosotros dimos la cara y nos explicamos y pedimos al alcalde que se retractara. Su ego y su soberbia no le dejaron", prosiguió Romaní.

"Luego anunciamos que emprenderíamos acciones legales para salvaguardar nuestro honor y el de todos los gaditanos. Y que tardasemos lo que tardasemos demostraríamos que el alcalde mintió. Hoy se cumple ese objetivo. Por eso le pedimos que pida perdón", insistió.