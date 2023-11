Cádiz se manifiesta para apoyar a Palestina: "Han muerto 11.000 personas, 5.000 son niños y niñas"

Cádiz ha salido este sábado a la calle para apoyar al pueblo palestino ante la situación de emergencia que se está viviendo en Gaza y Cisjordania. La Coordinadora Andalucía con Palestina ha convocado manifestaciones en las ocho capitales andaluzas "contra la ocupación y el apartheid'" de Israel en territorio palestino que en Cádiz tiene lugar este sábado, a partir de las 12 de la mañana, donde ha salido de la plaza Asdrúbal para avanzar hacia la plaza del Ayuntamiento de Cádiz. En el resto de capitales andaluzas tendrán lugar el domingo, jornada en la que están convocadas las concentraciones por los acuerdos del partido socialista de cara a la investidura de Pedro Sánchez.

Desde la Coordinadora Andalucía con Palestina se justifica la convocatoria de estas manifestaciones en las ocho capitales andaluzas ante el "genocidio a gran escala" que, según esta organización, se está produciendo "a puerta cerrada en Palestina".

Para esta coordinadora, el Gobierno español "tiene una gran responsabilidad ante la población andaluza y española" y "debe hacer uso de sus competencias para impedir la consumación del genocidio". "Tiene una gran responsabilidad frente a la Unión Europea de la que ostenta la presidencia hasta diciembre de este año, debe dar ejemplo, tiene que llamar a consulta al embajador, tiene que romper las relaciones con Israel", defienden desde la entidad convocante de estas movilizaciones en solidaridad con el pueblo palestino. Al final de la marcha ha tenido lugar la lectura del manifiesto y han representado un baile tradicional palestino.

El manifiesto:

"Este pueblo, maltratado durante 75 años de ocupación, usurpada su libertad y susderechos humanos de manera flagrante e ilegal, se enfrenta a un recrudecimiento dela violencia y la represión ejercida por el gobierno de Netanyahu. Desoyendo una vezmás el derecho internacional, la Franja de Gaza y Cisjordania se enfrentan a unataque cruel e indiscriminado que no hace distinciones, convirtiendo al conjunto delpueblo palestino en un objetivo a batir. A día de hoy, las víctimas civiles en Palestinaascienden a 11.000, de los cuales hay 5.000 niñas y niños. Estamos asistiendoposiblemente al genocidio más grave del siglo XXI.

Los ataques de Hamás son la respuesta a décadas de privación de derechos civilesy democráticos, de detenciones injustificadas, de desalojos y de asesinatos sobre elconjunto de la población palestina. Son el síntoma de un conflicto que la comunidadinternacional, a pesar de numerosas resoluciones de la ONU, es incapaz desolucionar con justicia y eficacia. De esa herida histórica y no cerrada, siguesangrando un profundo sufrimiento en oriente medio.

El sometimiento de una población desesperada, ninguneada y perseguida engendrauna espiral de dolor que tenemos el deber moral de romper. Para ello, tenemos queatender a las causas y no a los síntomas si queremos una solución fructífera, justa yrespetuosa con los derechos humanos. La situación insostenible de la poblaciónpalestina es una deuda histórica y un problema que debe ser resuelto con justicia ydignidad si queremos construir una paz y armonía definitivas.

Estados Unidos y la Unión Europea, participan junto a Israel en esta injusticiahistórica de crímenes contra los derechos humanos y de acoso hacia la indefensapoblación palestina. Sus intereses geoestratégicos y económicos, sólo benefician aminorías privilegiadas y explotadoras por encima siempre de la inmensa mayoría devidas inocentes. Sin ir más lejos, el estado español proporciona material militar alestado israelí y mantiene intensas relaciones comerciales. La Franja de Gaza se haconvertido en un laboratorio de pruebas militares para su comercio exterior. Pocosestados se comprometen verdaderamente por la construcción de un mundo basadoen la cooperación, la solidaridad, la paz, la justicia y el desarrollo equitativo ysostenible. Cada vez somos más las voces que condenamos a los grandes poderese intereses que fomentan conflictos en los que el precio en sangre y sufrimientosiempre lo paga el pueblo.

Israel y el resto de estados no han estado solos en este apartheid al que hasometido a Palestina. Empresas más cercanas de lo que pensamos estánparticipando y beneficiándose de la colonización y ocupación ilegal del territoriopalestino. Por todo ello, instamos a la ciudadanía a participar en el movimiento deboicot, sanciones y desinversiones a Israel, no comprando aquellos productosprovenientes de empresas colonizadoras de los territorios ocupados palestinos.Somos conscientes de los intentos de censura y ataques a la libertad de expresiónque estamos sufriendo en Europa contra manifestantes, periodistas y activistaspro-palestinos a quienes además se les acusa falsamente de antisemitas. A pesarde ello, cada vez más voces se elevan sobre las conciencias para decir que “no sematan a niños y niñas, no se bombardean hogares ni campamentos de refugiados,no se priva a la gente de agua y alimento, no se atacan colegios u hospitales”. Cadavez más voces exigimos una solución para el conflicto palestino que restituya susderechos históricos, sus libertades, su seguridad y su independencia.Por todas estas razones, las calles de Cádiz, de Andalucía y de todo el estado, sellenan con cada vez más voces que rompen la propaganda de los medios decomunicación masivos, desoyendo su justificación propagandística de la muerte y elhorror y elevando alta y clara la voz de la justicia, de los derechos humanos y de lalibertad.

Conscientes de que sólo el pueblo salva al pueblo y de que el único camino con elque cuenta Palestina es RESISTIR, para EXISTIR, seguiremos en las calles gritandocada vez más fuerte: VIVA PALESTINA LIBRE"