Cádiz: Una inquilina denuncia obras ilegales en su finca que han puesto en peligro a los vecinos

Una inquilina de Sopranis, 17-19 denuncia la realización de obras en esta finca de forma ilegal, que han puesto en peligro a las personas que habitan en ese edificio. El inmueble es -desde octubre de 2020- propiedad de Cádiz Holidays S.L., una empresa dedicada a la explotación "de hostels así como de todo tipo de establecimientos hoteleros y de hostelería, como complejos hoteleros y otros", según está publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME). Cabe decir que en este bloque conviven familias con contrato de alquiler y otras que han ocupado viviendas de forma ilegal.

Begoña Cid, que vive de alquiler en la tercera planta del edificio, cuenta que el pasado lunes, empezaron a oír ruidos en la segunda planta; ella notó que temblaba el suelo de su casa y retumbaba toda su vivienda. Esta mujer bajó junto con otra vecina a la segunda planta y encontraron obreros en ella: habían tirado la tapia que se había puesto en la puerta de uno de los pisos que están vacíos para que no entraran okupas y estaban derribando el interior de la vivienda, también habían tirando la pared de separación del piso contiguo para derribarlo.

"la explicación que nos dieron es que iban a destrozar las viviendas y dejar los escombros dentro", afirma Begoña Cid, quien relata que al mediodía apareció un representante de la propiedad "con muy malos modos, insultándonos y humillándonos a los vecinos que estamos de alquiler". Les dijo que estaban derribando los pisos para que no entren okupas, "algo absurdo porque ya estaban tapiados y no podía entrar nadie dentro", según Begoña Cid.

Ante la queja de los inquilinos, el representante de Cádiz Holidays S.L. les dijo que ellos podían hacer con su propiedad lo que quisieran, "y nosotros le respondimos que sí, siempre y cuando no pusieran en peligro a las familias que estamos viviendo aquí. Él contestó que no nos preocupáramos si nos pasaba algo porque hay un seguro".

Los vecinos llamaron a la Policía Local, que, según Begoña Cid, hizo un parte de lo ocurrido para enviarlo a Urbanismo. Ya por la noche, al notar temblores en el suelo de sus viviendas y al tratarse de una finca antigua, avisaron a los Bomberos. Estos les dijeron que no hay peligro de derrumbamiento "pero que si notábamos crujidos o alguna anomalía, que los volviéramos a llamar".

A la mañana siguiente, Begoña Cid se dirigió a la Delegación Municipal de Urbanismo para denunciar lo que había ocurrido, "pero me dijeron que tenía que hacerlo en el Registro con cita previa". Ya tiene cita para poder entregar el viernes su denuncia.

Fuentes de Urbanismo del Ayuntamiento de Cádiz afirman que el informe elaborado por los Bomberos recoge que la finca "está en seguridad", pero aun así, para tener todas las garantías de que el edificio no corre peligro, se le va a solicitar a la propiedad que realice una ITE (Inspección técnica de edificios).

Según indican desde el Consistorio, el mediodía del martes, acudieron técnicos municipales al inmueble, pero no encontraron evidencias de que se estuviera realizando una obra. Lo que sí comprobaron es que faltaba un falso techo, pero no pudieron comprobar si se había caído hace tiempo o lo habían derribado, ya que no encontraron ningún obrero en la finca.

Desde el Ayuntamiento aseguran que los técnicos municipales van a estar alerta "para, en caso de ver movimiento de obra, abrir un expediente, ya que actualmente no consta ninguna solicitud de obra ni de calificación ambiental de la finca".