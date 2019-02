Cádiz desborda todo su cariño

El de este viernes era un acto hecho desde el cariño. Era un canto de amor de una ciudad a aquellos que vieron la luz por primera vez en ella y a aquellos que decidieron ser de Cádiz a pesar de haber nacido en otras partes del mundo. Era un mensaje lleno de sencillez, emoción y reconocimiento a esas personas que sienten a ésta, su ciudad, como parte de su día y día y han luchado desde sus pequeñas parcelas por engrandecerla.

El de este viernes era un acto en el que el Palacio de Congresos se quedó pequeño, a pesar de no estar lleno, para dar cabida a tanto cariño por parte del público a los homenajeados, los Hijos Predilectos Pedro Hidalgo y Adela del Moral; y los Hijos Adoptivos Isidoro Cárdeno, Hugo Vaca, Pascual Saturio y Michael Robinson.

El alcalde de Cádiz, José María González, abrió el turno de palabra para afirmar que “a mí me gusta decir que Cádiz tiene 3.000 años de historias, las de quienes construyen una ciudad, gaditanos de los que no importa su procedencia y que le dieron sabor y carácter”. El primer edil recordó una frase de Fernando Quiñones, quien paseando por la playa de La Caleta con su mujer Nadia le dijo: “Ahí tienes Cádiz, te regalo esta ciudad” a lo que agregó que “hoy nosotros regalamos un pedazo de Cádiz a Pedro, Adela, Isidoro, Hugo, Pascual y Michael. Hoy ellos escriben su renglón en este libro de 3.000 años de historia. Gracias por ser y hacer esta ciudad”.

Michael Robinson/Ex futbolista: “Yo hubiera sido muy buen vasco si no fuera porque soy de Cádiz”

El ex futbolista Michael Robinson fue el primero en hablar. Precedido de una gran ovación por parte del público, el inglés soltó un “ojú” para después afirmar que “esto es muy gordo y me hace muy feliz”. Sostuvo que “en todas partes viven igual, pero Cádiz me ha enseñado a mirar la vida desde un costado, desde el matiz. Cádiz ha hecho de la humildad un arte, aunque aún no he podido averiguar por qué”. Robinson piensa que “quizá es porque tiene 3.000 años de historia y por aquí ha pasado mucha gente que ha dejado su huella”.

El ex deportista bromeó con los habitantes que tiene la ciudad porque dijo que “tenéis que ser unos cuatro millones de personas, porque en Madrid me para como medio millón para decirme que son de aquí”. Por último, recordó un acto en San Sebastián en el que espetó al público que “yo hubiera sido un buen vasco si no fuera porque soy de Cádiz”.

Pascual Saturio/Prior de la Iglesia de Santo Domingo: “Cádiz me ha dado más de lo que yo le hubiera podido dar en muchas vidas”

Al grito de ‘Viva el padre Pascual’ recibía el prior de la iglesia de Santo Domingo, Pascual Saturio, su distinción. El clérigo, haciendo una analogía con una pequeña japonesa adoptada por una familia andaluza, explicó que “os quiero como a mis hermanos, porque nos acoge una misma madre, Cádiz, somos sus hijos aunque lo seamos de manera distinta”. El prior sostuvo que “Cádiz me ha dado más de lo que yo le pudiera podido dar en muchas vidas: me ha dado la Virgen del Rosario y a los cientos de hermanos que he conocido en el Instituto Alberti o en María Milagrosa, en la Barriada, Loreto, Puntales, La Viña... Dejé de ser joven con ellos para ser adulto”.

Hugo Vaca/Ex futbolista del Cádiz C.F: “Tengo una deuda histórica que no podré pagar y es el cariño que me ha dado Cádiz”

El ex jugador de fútbol Hugo Vaca hacía reír a los asistentes nada más salir al escenario al confesar que “para un argentino tener cinco minutos para agradecer después de 40 años en Cádiz es quitar la libertad de expresión”. Por ello alabó a Michael Robinson por haberle cedido dos minutos de su discurso. En él, Hugo Vaca se remontó a sus orígenes y a su llegada a la ciudad en 1978 tras tres días de viaje. Se acordó de su mentor, Manuel Irigoyen, que quería que firmara por el club a pesar de no convencer del todo al entrenador.También nombró a algunos compañeros como Paco Baena, Pepe Mejías, Juan José, Mané, Linares o Salvador Luque, su gran amigo y a cuya madre consideraba como su mamá gaditana. Rememoró los dos ascensos que consiguió con el Cádiz y como el club solo dejaba a los jugadores residir en la capital y no salir más allá de las once de la noche.

“Yo siempre me he sentido muy argentino -apuntó- y creo que Cádiz y Argentina están hermanadas. Argentina es mi madre y España es mi esposa”, expresó para mostrar su amor por sus dos patrias. Para terminar mostró sus sentimientos al decir que “tengo una deuda histórica que no podré pagar jamás y es el cariño que me ha dado Cádiz”.

Isidoro Cárdeno/Empresario: “Hoy hace 53 años que llegué a una ciudad que me acogió con los brazos abiertos”

Quizá la ovación más sonora de la tarde se la llevó Isidoro Cárdeno. Y eso que los aplausos no dejaron de sonar con fuerza a lo largo de todo el acto. Profundamente emocionado, el empresario onubense comentó que “hoy hace 53 años que salí de mi pueblo hacia una ciudad que me ofreció una oportunidad de trabajo y me acogió con los brazos abiertos”. Por ello, a pesar de sus años de lucha, Isidoro no puede dejar de reconocer que “Cádiz me ha ayudado a ser el hombre que soy ahora, por eso nunca me olvidaré de las personas que me acompañaron a suplir la ausencia de mis padres y hermanos”.

No quiso pasar por alto a las miles de personas y colectivos que propusieron su candidatura como Hijo Adoptivo. “Me siento profundamente agradecido y emocionado” y terminó su discurso gritando “Muchas gracias, Cádiz. Te quiero, Cádiz”.

Adela del Moral/Ex concejala/Ex autora de Carnaval: “Que se acuerden de mí en este paraíso me sorprende y abruma”

Adela del Moral era la única mujer homenajeada en el acto de entrega de los títulos de Hijos Predilectos y Adoptivos. Su discurso, marcadamente feminista debido a su trayectoria, comenzó recordando parte de su vida en la ciudad, por ello manifestó “que se acuerden de mí en este paraíso que tenemos los gaditanos me sorprende y me abruma”. Emocionada al pensar en el orgullo que hubieran sentido sus padres, Ernesto y Maruja, resaltó el papel que había tenido la guitarra en su vida, que le había llevado por caminos diferentes como el Carnaval, la política o la educación. “Con ella empecé a componer pequeñas melodías y unos tangos que nos dieron unos años maravillosos y una aventura llena de obstáculos en un concurso absolutamente machista”.

Adela comentó que “se llegó a decir que las letras las hacía mi padre por no reconocer que lo hacía una mujer. Incluso se pensó en hacer otra modalidad para incluir al coro Mixto”. No obstante, supo contextualizar el momento y deseó que después de 40 años “nadie siga pensando lo mismo sobre la presencia de la mujer en el Carnaval”.

Pedro Hidalgo/Empresario jubilado: “Lo único que ha hecho mi padre en su vida ha sido trabajar”

El hijo de Pedro Hidalgo tomó la palabra para decir que su padre a, sus 89 años, “se siente profundamente agradecido por este reconocimiento que nunca se hubera esperado porque él lo único que ha hecho en la vida ha sido trabajar”. Recordó que estuvo hasta los 80 años “poniendo la cara amable a los gaditanos y endulzándoles la vida”. El hijo de este ilustre comerciante explicó que si el premio es por ser de Cádiz “no se puede ser más de Cádiz que mi padre” y comentó como hasta su jubilación, al cerrar la pastelería al mediodía se iba a La Caleta a darse un baño, por lo que “más de Cádiz no se puede ser”.