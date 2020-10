"La investigación no puede parar, ni como consecuencia del covid ni como consecuencia de nada". Así de contundente se ha expresado la gerente de la Asociación Española Contra en Cáncer (AECC) en Cádiz, María Jiménez Cividanes, quien ha recordado que en España hay más de 200.000 fallecimientos por cáncer, "y si para la investigación, al final estamos evitando salvar vidas".

María Jiménez ha hecho estas declaraciones en la presentación de la campaña Sacando pecho por ellas, con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer de Mama, que se celebra este lunes. El acto, que ha tenido lugar en la nueva sede de la AECC en la capital gaditana, ha convocado a representantes de diversas administraciones públicas, que se han unido para apoyar esta causa. En concreto, estuvieron presentes la concejala de Feminismos y LGTBIQ+ del Ayuntamiento de Cádiz y subdirectora de la Fundación Municipal de la Mujer, Lorena Garrón; los diputados de Igualdad y Bienestar Social de la Diptuación de Cádiz, Carmen Collado y David de la encina, respectivamente; la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer de la Junta de Andalucía en Cádiz, Ana Fidalgo, y la delegada territorial de Salud y Familias de la Junta en Cádiz, Isabel Paredes.

La gerente de la AECC en Cádiz explicó que la campaña Sacando pecho por ellas pretende hacer un reconocimiento a las mujeres que en los años 70 del siglo pasado iniciaron un movimiento para promocionar la investigación en cáncer y promover el apoyo y el acompañamiento a las pacientes. "Gracias a ese movimiento, podemos decir hoy en día que la supervivencia ha pasado a ser cercana al 90%, es uno de los cánceres que tiene mayor supervivencia a pesar de ser el de mayor incidencia en la mujer. Y eso nos viene a demostrar que es una evidencia científica la relación directa que hay entre investigación y supervivencia, y por eso tenemos que seguir apostando por la investigación. La investigación no puede parar ni como consecuencia del covid ni como consecuencia de nada. Y con la campaña Sacando pecho por ellas lo que pretende es que las mujeres ahora mismo cojamos el testigo de esas otras que empezaron con esta causa y sigamos impulsando que se continúe acompañando a las mujeres, que se les siga ayudando en todo lo que necesitan y que se siga investigando", manifestó.

Lamentó que durante el periodo de confinamiento debido a la covid-19 se ha parado la investigación. "Estamos viviendo una pandemia, pero hay más de 200.000 fallecimientos en España por cáncer, eso no lo podemos olvidar, y si para la investigación, al final estamos evitando salvar vidas".

Asimismo, destacó la importancia de seguir insistiendo en la prevención, "porque tanto la prevención como la investigación salvan vidas".

A esta campaña se han sumado diversos comercios, tanto de la capital gaditana como de otras localidades de la provincia, adornando sus escaparates en rosa y exponiendo el cartel de la campaña, que lleva un código QR que dirige a la tienda online de la AECC. Todo el dinero recaudado a través de la venta de los artículos solidarios de la asociación se destinará a fomentar la investigación en cáncer de mama, así como a programas de atención psicológica y social para pacientes y familiares afectados por la patología.

María Jiménez animó a todos los ciudadanos a unirse a esta campaña haciéndose una fotografía con la mano en el pecho y subirla a las redes sociales con el hashtag #sacandopecho.

Un espacio para atender a las mujeres con cáncer de mama

La gerente de la AECC en Cádiz quiso transmitir a las mujeres que están pasando por esta enfermedad "que no están solas, que hay miles de personas que les acompañamos en su camino". Recordó todo lo que la AECC puede hacer por estas mujeres: "Tenemos aquí un espacio en el que atendemos a las personas con un equipo maravilloso de profesionales, compañeras psicólogas y trabajadoras sociales. También ofrecemos en el campo del trabajo social pisos de acogida para pacientes que tiene que ir a otra provincia y no tienen donde alojarse, y ayudas económicas de emergencia porque nos estamos encontrando con personas que de verdad no tienen para cubrir las necesidades básicas".

En este sentido, se refirió a un estudio realizado recientemente por la AECC que refleja que el diagnóstico de un cáncer de mama supone a lo largo de la vida del cáncer 42.000 euros de gastos en la unidad familiar, tanto directos como indirectos por pérdida de ingresos. Este estudio también recoge que el porcentaje de personas que no tienen ingresos para afrontar la enfermedad ha pasado de un 42% a un 50% como consecuencia de la covid-19. De ellas, un 30% tienen necesidad severa. "Estamos hablando de un problema importante, y por eso nosotros apoyamos con ayudas económicas de emergencia", afirmó Jiménez.

También habló del servicio de fisioterapia que tienen en la AECC para tratar el linfedema (hinchazón del brazo), que es uno de los efectos secundarios que puede derivarse del cáncer de mama.

María Jiménez destacó la labor de los voluntarios de la entidad, "que cada día están acompañando y dando soporte a estas pacientes", y que en muchas ocasiones se trata de un voluntariado testimonial, "porque es muy importante en alguna ocasión hablar con alguna persona que ha pasado por lo mismo que tú. Son testimonios de personas que han pasado ya la enfermedad y les dan un mensaje positivo de que se puede salir de esta".

La gerente de la AECC en Cádiz anunció que a raíz de la pandemia, la asociación ha comenzado a ofrecer sus servicios también de forma digital. Así, hacen videoconsultas de atención psicológica y social, y multitud de talleres, entre ellos, mejora de la autoestima, sexualidad y cómo afrontar la pérdida de un ser querido.

Apoyo de las administraciones

En su intervención, la concejala Lorena Garrón quiso agradecer la labor que realiza tanto la AECC como otras entidades que trabajan con las mujeres que padecen cáncer de mama, que en muchas ocasiones se ocupan de cuestiones a las que la sanidad pública no llega, algo que le resulta "inconcebible". Por eso, reivindicó más recursos públicos para la sanidad y que no se recorte en investigación, para que las mujeres con cáncer de mama puedan salvarse y darles la mejor calidad de vida posible.

Carmen Collado habló de la discriminación que sufre la mujer, también en temas de salud, e hizo un llamamiento para que todas las administraciones sigan trabajando para acabar con esa discriminación. La diputada de Igualdad pidió que la pandemia de covid-19 no pare la detección precoz del cáncer de mama, "porque de eso depende la supervivencia de muchas mujeres".

Por su parte, David de la Encina se comprometió a mantener y fortalecer el apoyo de la Diputación provincial a la AECC, ayudando a dar contenido a la nueva sede.

Ana Fidalgo resaltó que hace unos años, "la palabra cáncer asustaba, y hoy en día tiene un punto de esperanza, y esto hay que agradecerlo no solo a las autoridades sanitarias, sino también al tejido asociativo, con el que es fundamental que colaboremos todas las instituciones". Dijo que "contar con un espacio como este, donde las personas que padecen esta patología pueden venir a encontrar esa maravillosa palabra que es la sororidad, que es la solidaridad entre las mujeres, que van a ser entendidas, que tienen un espacio donde poder dar rienda suelta a sus emociones, además de encontrarse con tratamientos médicos, es fundamental".

Isabel Paredes quiso lanzar un mensaje de confianza en cuanto a la asistencia sanitaria, asegurando que la atención a las pacientes oncológicas y las intervenciones urgentes no se está resintiendo por la pandemia. "Se garantiza la atención con la mayor seguridad para los pacientes y los profesionales", indicó.

La gerente de la AECC en Cádiz transmitió su emoción al comprobar que "con la variedad de ideología política que me rodea, la causa del cáncer nos une, y así tenemos que continuar. El cáncer no es una cuestión de ideología ni una cuestión de administración. Todas las administraciones tienen que remar a favor". Y recordó a los representantes presentes que "necesitamos vuestro apoyo, que, efectivamente, llegamos donde no llegan las administraciones públicas y justo por eso necesitamos vuestra ayuda, también económica, porque ahora mismo nos encontramos en un momento de muchísimas dificultades".

María Jiménez terminó lanzando un mensaje de fuerza, esperanza y apoyo "a todas las mujeres que están pasando por este momento". Les dijo que "se puede salir de esto y en la asociación van a encontrar toda la ayuda que necesiten para salir de esta situación lo antes posible".